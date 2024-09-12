Спрос на аренду квартир вырос на 20% с начала года

Спрос на аренду квартир подскочил на 20% с начала года, сообщили участники рынка. Эксперты связывают ситуацию с сезонностью и снижением доступности ипотеки, платежи по которой за год выросли на 30-36%.
По данным федеральной компании «Этажи», спрос на аренду бюджетных квартир в России вырос на 20%, пишут «Известия».
Аналитики TriA, изучив количество объявлений о предложении жилья в долгосрочную аренду на различных порталах и в социальных сетях, отметили, что объем предложения съемного жилья в целом по России по итогам сентября 2024 года уменьшился на 30% в сравнении с началом января 2024-го.
Так, в Москве количество доступных квартир снизилось на 40% год к году и на 15% к началу 2024 года, в Санкт-Петербурге уменьшилось на 18% к началу 2024-го.