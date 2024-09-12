Недвижимость

Спрос на аренду квартир вырос на 20% с начала года

Спрос на аренду квартир подскочил на 20% с начала года, сообщили участники рынка. Эксперты связывают ситуацию с сезонностью и снижением доступности ипотеки, платежи по которой за год выросли на 30-36%.

«Средний платеж по ипотеке в России за год вырос уже на 48% и стал недоступным для части россиян, что привело к ажиотажному спросу на рынке аренды и дефициту недорогих вариантов временного жилья. Средние ставки аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в крупнейших городах России за аналогичный период выросли более чем на треть», — рассказала исполнительный директор компании Юлия Бочарникова.

По данным федеральной компании «Этажи», спрос на аренду бюджетных квартир в России вырос на 20%, пишут «Известия».

Аналитики TriA, изучив количество объявлений о предложении жилья в долгосрочную аренду на различных порталах и в социальных сетях, отметили, что объем предложения съемного жилья в целом по России по итогам сентября 2024 года уменьшился на 30% в сравнении с началом января 2024-го.

«Среднесуточное число активных объявлений в моменте составляет около 50 тыс. А срок экспозиции сократился на две недели по сравнению с началом года. Сокращение объема предложения наиболее очевидно в столичных регионах, на которые приходится около 30% всех объявлений о сдаче жилья», — рассказала директор агентства недвижимости TriA Марина Триандофилиди.

Так, в Москве количество доступных квартир снизилось на 40% год к году и на 15% к началу 2024 года, в Санкт-Петербурге уменьшилось на 18% к началу 2024-го.