Псковичам предлагают взять семейную ипотеку в СНГБ от 4,7%*

Сургутнефтегазбанк предлагает выгодные ставки по ипотеке для семей с детьми. Льготная ипотека для семей с одним и более детьми – программа для тех семей, в которых хотя бы один ребенок родился в период с 1 января 2018 года или есть ребенок с инвалидностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Фото: СНГБ
Под данную программу подходит покупка готового или строящегося жилья у застройщика, строительство индивидуального жилого дома или рефинансирование ипотеки.
Основные условия:
Подробнее об условиях можно узнать по ссылке.
Подать заявку на ипотеку можно на сайте, в офисе банка или в приложении (раздел «Продукты» - «Открыть кредит» - «Ипотека»).
*Если клиент не относится к категории зарплатный клиент СНГБ, размер процентной ставки увеличивается на 0,3% годовых. В случае если целью кредита является приобретение или строительство индивидуального жилого дома, покупка земельного участка и строительство индивидуального жилого дома на нем, размер процентной ставки увеличивается на 0,55% годовых.
АО БАНК «СНГБ»