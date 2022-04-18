Недвижимость

Псковичам предлагают взять семейную ипотеку в СНГБ от 4,7%*

Сургутнефтегазбанк предлагает выгодные ставки по ипотеке для семей с детьми. Льготная ипотека для семей с одним и более детьми – программа для тех семей, в которых хотя бы один ребенок родился в период с 1 января 2018 года или есть ребенок с инвалидностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Фото: СНГБ

Под данную программу подходит покупка готового или строящегося жилья у застройщика, строительство индивидуального жилого дома или рефинансирование ипотеки.

Основные условия:

наличие у ребенка гражданства РФ;

первоначальный взнос не менее 15%;

сумма кредита – до 6 000 000 рублей на покупку жилья в регионах, до 12 000 000 рублей на покупку в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Подробнее об условиях можно узнать по ссылке.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте, в офисе банка или в приложении (раздел «Продукты» - «Открыть кредит» - «Ипотека»).

*Если клиент не относится к категории зарплатный клиент СНГБ, размер процентной ставки увеличивается на 0,3% годовых. В случае если целью кредита является приобретение или строительство индивидуального жилого дома, покупка земельного участка и строительство индивидуального жилого дома на нем, размер процентной ставки увеличивается на 0,55% годовых.

АО БАНК «СНГБ»