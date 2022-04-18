Недвижимость

В СЗФО восемь из десяти ипотечных сделок в Сбере регистрируются в электронном виде

В первом квартале 2022 года восемь из десяти ипотечных сделок Сбера на Северо-Западе прошли государственную регистрацию права собственности в электронном виде с помощью банка без посещения МФЦ и Росреестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Лидеры по доле таких сделок – Мурманская область (87%), республики Карелия и Коми (по 85%). По псковскому региону доля - почти 83%.

В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация – до шести дней. При использовании сервиса ставка по ипотеке традиционно ниже на 0,3%.

Одновременно с электронной регистрацией в СЗФО растет популярность сервиса безопасных расчетов: почти 75% ипотечных заемщиков Сбербанка использовали его в первом квартале текущего года для своих взаиморасчетов. Чаще других услугой пользовались клиенты в Новгородской и Вологодской областях, где доля сделок с сервисом составила почти 90%, по псковскому региону - около 85%

Сервис позволяет проводить безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем без дополнительных посещений офиса банка. Клиент подписывает документы по сделке, денежные средства покупателя блокируются на специальном счёте и перечисляются продавцу автоматически после регистрации договора купли-продажи.

Воспользоваться сервисами Сбера «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты» могут не только ипотечные клиенты, но и те, кто покупает недвижимость за собственные средства. Сервисы доступны при покупке квартир в новостройках и на вторичном рынке, комнат, а также при оформлении земельных участков.

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на Domсlick.ru.