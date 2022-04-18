Недвижимость

Строительная люлька: преимущества и особенности оборудования

Качество, скорость и безопасность строительных работ, особенно если речь идет о многоэтажных объектах, напрямую зависит не только от соблюдения СНИПов, ГОСТов, техники безопасности, но и используемого оборудования.

Например, строительных люлек, которые позволяют комфортно работать на высоте, занимаясь отделкой фасадов. По мнению многих прорабов, строительные люльки являются адекватной альтернативой лесам, они также решают вопрос с подъемом не слишком тяжелых грузов на нужный этаж.

Особенности люлек

Внимание! Заниматься сборкой модульных люлек, а также установкой консолей и контргрузов должны сертифицированные специалисты, а эксплуатировать строительное оборудование следует с четким соблюдением техники безопасности.

Большинство люлек работают по одному принципу – на крыше устанавливают крепления и контргрузы, люльку вешают на стальные тросы. Обычно управление подъема и спуска осуществляется непосредственно в люльке с помощью кнопок на щите. Еще люльки оснащаются перилами, которые предотвращают падение.

Отличия разных моделей

Первое кардинальное отличие – максимально допустимый вес, который выдерживает оборудование. Поэтому это значение нередко указывают в самом названии техники. Например, одна из востребованных моделей, люлька ZLP 630, имеет грузоподъемность в 630 килограммов – этого хватает в большинстве случаев. Есть модели, которые рассчитаны на меньший вес – до 500 килограммов, либо на больший вес – до 800 килограммов или даже 1 тонны.

Конечно, есть различия и по габаритам. Основным размером в нашем случае является длина люльки, так как ширина стандартная – около 80 сантиметров. Длина стандартных люлек – от 5 до 8 метров. Особым спросом пользуются модульные люльки, длину которых можно менять в зависимости от актуальных задач.

Второстепенный критерий отличия – это длина выноса люльки, то есть, возможность обходить возможные препятствия, инженерные и прочие конструкции на фасаде. Для дополнительной защиты фасада у люлек могут быть буферные колеса.

Обычно оборудование комплектуется довольно длинным тросом, вплоть до 100 метров, которого хватает для работы с любым типом зданий.

Отдельное внимание рекомендуется уделить щиту управления подъемом-спуском, в том числе защите электрооборудования от пыли и влаги, так как большинство строительных работ в люльках проводится на улице и сопряжено с пылевыми загрязнениями.