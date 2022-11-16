Недвижимость

Псковичам стала доступна ипотека со ставкой от 3,3%

При покупке квартиры в жилом комплексе «Заречье Park» (Псков, ул. Ижорского батальона, 17, ул. Алехина, 3) новоселы могут рассчитывать на ставку по ипотеке от 3,3%. О соответствующей договоренности между застройщиком и банками-партнерами в ходе встречи с журналистами на стройплощадке рассказала заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не секрет, что сейчас большинство сделок проходит с участием заемных средств, люди берут ипотеку. Государство в этом поддерживает, предоставляя возможно взять ипотеку по сниженной ставке с господдержкой. Но и этого мало, мы с нашими партнерами предлагаем целую линейку финансовых продуктов для приобретения жилья. Эксклюзивное предложение в этом жилом комплексе – ипотека от 3,3%», – сказала Светлана Сибилькова.

Подробности по телефону: 8 (8112) 793-793.

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«Заречье PARK» - новый жилой комплекс в обжитом микрорайоне Овсище. В округе существует отлаженная образовательная, коммерческая, транспортная и рекреационная инфраструктура. В частности, рядом с ЖК находится школа и два детских сада, студии развивающих занятий, новый сквер «Соколинка», пляж на Великой, запланированный к обновлению в следующем году, сетевые магазины, четыре автобусных маршрута связывают микрорайон с разными частями города, а один из крупнейших псковских торговых центров «Акваполис» с аквапарком находится в шаговой доступности. В ЖК «Заречье PARK» для приобретения доступны, в том числе, квартиры с видом на Кремль.

Также ГК «ЛУГ» продолжает строительство жилых комплексов «SMART-квартал», «Сиреневый Park», «Перспектива», осваивает микрорайон Борисовичи.