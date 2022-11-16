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Недвижимость

5 причин купить жилье в кризис

24.11.2022 09:30|ПсковКомментариев: 0

Почему в ситуации экономической нестабильности нужно как можно быстрее реализовать планы по покупке жилья или присмотреться к недвижимости, даже если раньше таких замыслов не было - в пяти пунктах.

 

1. Гарантированный способ сохранить деньги

Недвижимость - наиболее безопасный способ хранения денег. Хотя за минувшие годы с ростом благосостояния россияне пополнили свой лексикон словами «акции», «облигации», «дивиденды», последние события показали, насколько для обычного человека рискованными являются биржевые вложения. В частности, доступ к иностранным бумагам оказался заблокированным, а отечественные, зачастую, показывали «отрицательный рост».

Более традиционным способом сохранения сбережений кажутся банковские депозиты. Однако период экономической турбулентности заставляет обратиться к опыту недавнего прошлого. И увидеть там вклады, дотла сгоревшие тридцать лет назад вместе со страной. Многим ситуация памятна по собственным семейным историям. Компенсацию тех сбережений с 2003 года государство постоянно замораживает, недавно приостановка была продлена до 2025 года.

Надежность недвижимости в качестве самого ценного актива в непредсказуемо меняющейся обстановке доказала сама жизнь. В квартирах, полученных или купленных через кооператив в советские годы, свои семьи создают уже внуки их первых владельцев, получают с них пассивный доход или используют для улучшения жилищных условий.

2. Квартира-копилка

Как уберечь от обесценивания будущие заработки? Чтобы ответить себе на этот вопрос, достаточно взглянуть на три показателя: инфляцию, ставку по вкладам и ставку по ипотеке. Процент, который банки предлагают за хранение денег, не дотягивает до уровня даже официальной инфляции. То есть, если положить деньги на вклад сегодня и забрать их с процентами через три года, на получившуюся сумму можно будет купить меньше товаров и услуг, чем сейчас на те же деньги без всяких процентов.

При этом для покупки квартиры достаточно относительно небольшого первоначального взноса. На новостройки государство помогает платить ипотеку, компенсируя банкам часть процентной ставки. Для покупателя ипотека с господдержкой обходится в 7% и ниже. Программа не бесконечная, но сейчас власти готовы поддерживать строительную отрасль. Если снова посмотреть на уровень инфляции (на октябрь она составляет чуть больше 12%), то станет понятно, что с каждым годом оплата ипотеки будет становиться все выгоднее. Сама квартира будет только дорожать. Например, с начала пандемии недвижимость в Пскове выросла в цене в два раза. То есть каждый вложенный в жилье рубль превратился в два.

3. Особые условия от застройщиков

Когда большинство потенциальных покупателей предпочитают выжидательную стратегию, рынок продавца превращается в рынок покупателя. Инвестиционные программы застройщиков требуют реализации, а бизнес - оборотов. Крупные девелоперы продолжают возведение домов, закладку новых фундаментов, регулярно появляются новости о сдаче готовых объектов. А это значит, что застройщики готовы предлагать покупателям беспрецедентные условия.

В частности, группа компаний «ЛУГ» по договоренности с банками субсидирует часть процентной ставки наравне с государством. Для покупателей в этом случае ставка по ипотеке составляет от 3,3%. Также для покупателей квартир в ЖК «Заречье Park», строящемся в обжитом микрорайоне Овсище, доступна программа «Ипотека траншами». На время строительства дома покупатели выплачивают только половину ипотечного платежа. Это не увеличивает ни срок кредитования, ни стоимость квартиры. А для тех, кто покупает жилье за «живые» деньги, есть беспроцентная рассрочка платежа до ввода дома в эксплуатацию.

«В той ситуации, которая сложилась на рынке недвижимости, - говорит заместитель генерального директор ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова, - застройщик должен предоставить покупателю не только качественный продукт в виде новых жилых комплексов: современных, удобных, с хорошими планировками. Но самое главное, предоставить возможность приобретения жилья. Считаю, что экономическая гибкость - залог успеха в нашем мире, а для наших уважаемых покупателей - возможность отпраздновать новоселье».

4. Дисконт от продавца

У владельцев недвижимости на вторичном рынке жизнь тоже не замерла. Кто-то переезжает, другим срочно понадобились деньги, третьи продают старую квартиру, чтобы купить новую. По-прежнему остается доля тех, кому квартиру нужно продать быстро. На подмороженном рынке срочность означает скидки. Продавцов много, а покупатели выбирают неспешно. Значит, нужно снижать цену.

Именно благодаря своей нестабильности рынок вторичного жилья оказывается привлекательным с точки зрения вложений. Часть собственников выставляет недвижимость по неоправданно высоким ценам. Такие объявления месяцами висят без движения на интернет-площадках. Глядя на это, другие готовы снизить цену, поставить ее даже ниже рыночной. Спрос превышает предложение, конкуренция за покупателя обостряется, и для покупателей открываются новые возможности. Нужно только успеть поймать хороший вариант.

5. Любой кризис заканчивается

В России нужно жить долго, гласит известная поговорка. Чтобы ее подтвердить, не придется обладать широкими познаниями в экономике, достаточно простого житейского опыта. Маленькие и большие кризисы последних лет неизменно завершались. Даже за катастрофой 90-х последовал бурный рост.

Неважно, для каких целей приобретается жилье. Будь то способ сохранения накопленного, покупка с расчетом на последующий кратный рост стоимости объекта или ради комфортной жизни всей семьей. Когда закончится нынешний кризис, покупатели квартир окажутся не только с недвижимостью, но и с еще большей уверенностью в завтрашнем дне. «Долго и счастливо» - это про тех, кто в момент спада не превратился в гибрид застывшего кролика и страуса, закопавшего голову в грунт, и не побоялся действовать.

Валентина Семенова

Теги: #недвижимость #жилье #ипотека #новостройки
Источник: Псковская Лента Новостей
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