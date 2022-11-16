Недвижимость

Радость не передать – новоселы получают ключи от своих квартир

Лучший подарок к Новому году – получение ключей от собственной квартиры. Такое мнение выразил новосел Александр Любецкий во время подписания акта-приемки передачи на свою квартиру в недавно сданном доме по улице Инженерной, 132.

«Это уже не первое наше жилье, но радость не передать. Кто получал ключи от собственной квартиры, тот меня поймет, - сказал новый житель ЖК «SMART». – Мы на этот дом нацелились сразу, как увидели новости о начале строительства. Во-первых, застройщик надежный, а сейчас три раза подумаешь, кому нести свои деньги. Во-вторых, место хорошее».

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ЖК «SMART», в составе которого находится недавно сданный дом, окружен новостройками за новой «Лентой». Среди преимуществ локации Александр Любецкий называет наличие рядом школы и сразу нескольких детских садов, сетевых магазинов, автобусных остановок, медицинских кабинетов и лабораторий, детских центов. Также мужчина отметил, что спокойнее за своего ребенка он будет чувствовать себя в новом микрорайоне, заселенном семейными людьми.