Недвижимость

Сбер запустил вклад с повышенной ставкой для продавцов жилья

Сбер запускает специальный вклад с повышенной ставкой для клиентов, которые продали недвижимость в рамках ипотечной сделки на Домклик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Вклад открывает новые возможности для обеих сторон сделки: покупатель недвижимости получает выгодные условия по ипотеке Сбера и полное сопровождение на платформе Домклик, а продавец размещает средства от продажи квартиры с повышенной доходностью.

Предложение распространяется на сделки, совершённые в период с 1 января по 14 сентября 2023 года (включительно). Открыть такой вклад клиент – продавец недвижимости может в течение шести месяцев после совершения сделки.

Минимальная сумма вклада — 500 тысяч рублей, максимальная — не ограничена. Срок вклада — 3, 4, 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Процентная ставка зависит от суммы, срока и истории сбережений клиента в Сбере. Максимальная доходность вклада составляет 9,5% годовых при размещении средств сроком на 3 года.

«Всё больше людей для покупки жилья выбирают ипотеку в Сбере, а продавцы и покупатели заключают сделки на платформе Домклик. Новый специальный вклад, который мы тоже назвали "Домклик", станет ещё одним выгодным предложением для наших клиентов. Продавцам недвижимости, которые участвовали в ипотечных сделках Сбера, не придётся переводить или снимать деньги, чтобы искать подходящий вариант их разместить. Вырученные от продажи жилья средства можно оставить в банке на выгодных условиях и приумножить их, получив дополнительный доход», - отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Вклад «Домклик» смогут открыть клиенты банка, осуществившие сделку по продаже недвижимости в Уральском, Северо-Западном, Сибирском, Поволжском и Байкальском территориальных банках ПАО Сбербанк[1].

Подробнее о вкладе

[1] В сферу обслуживания этих территориальных банков входят Свердловская, Челябинская, Курганская области, Республика Башкортостан, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, Республика Алтай, Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская область, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Пензенская области, Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия).