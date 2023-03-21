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С начала 2023 года Сбер профинансировал 20 проектов с эскроу на Северо-Западе

24.03.2023 14:52|ПсковКомментариев: 0

Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году увеличил количество финансируемых объектов строительства с эскроу на Северо-Западе более чем на 50% относительно 2021 года – это более 130 новых проектов, половина из них находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (рост 55%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

При этом за два первых месяца текущего года банк профинансировал ещё порядка 20 проектов в СЗФО на 40 млрд рублей. Из них 80% объёма (32 млрд рублей) приходится на Петербург с Ленобластью.

Увеличилось и количество эскроу-счетов, открываемых в Сбербанке на территории СЗФО, в 2022 году – на 10% по сравнению с 2021 годом. Сейчас в региональном Сбере открыто около 40 тысяч счетов эскроу на общую сумму порядка 200 млрд рублей, в т.ч. на 160 млрд – в Северной столице и Ленобласти.

Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов, обеспечивающих большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей, в обязательном порядке для большинства застройщиков используется с июля 2019 года. Суть в том, что строительная компания не получит деньги, пока не введёт дом в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит — проектное финансирование.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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