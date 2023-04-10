Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
кто придет работать в больницы региона?
Топ учебных заведений
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
Защита для псковских предпринимателей
инициативы ЛДПР и новые проекты
как юродивый Николка Псков спас
перерасчет платы за СОИ
Господин Рейтингомер
маршруты силы
новые скверы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Недвижимость 10.04.2023 13:151 Аренда квартир в России подорожала на 25% 23.04.2023 20:170 В России начали восстанавливаться цены на жилье 21.04.2023 17:130 Падает ли в Пскове спрос на квартиры в новостройках? 20.04.2023 19:400 Два многоквартирных дома достроили в Псковской области за три месяца 2023 года 18.04.2023 16:320 ВТБ фиксирует увеличение среднего срока ипотеки в России 14.04.2023 16:071 ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство частных домов с подрядчиком
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 21.04.2023 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?» 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова 20.04.2023 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В России начали восстанавливаться цены на жилье

23.04.2023 20:17|ПсковКомментариев: 0

На рынке долгосрочной аренды впервые в нынешнем году наметился позитивный тренд: средние ставки на крупнейших региональных рынках за месяц немного выросли. Но эта динамика пока обошла стороной Москву и Санкт-Петербург, где недвижимость продолжает дешеветь.

Аналитики отмечают сезонное оживление спроса, совпавшее с сокращением экспозиции: длительное снижение ставок стимулировало многих собственников продать арендные квартиры. Эксперты не исключают сдержанного роста цен и в дальнейшем, но динамика едва ли окажется выраженной, сообщает «Коммерсантъ».

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России в апреле составила 21,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,8 тыс. руб. За месяц эти показатели выросли на 0,4% и 2% соответственно, отметили специалисты «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в 2023 году впервые наметились положительные изменения на рынке аренды из-за возросшего спроса. Однако объем предложения все еще в три раза выше спроса. Из-за этого собственники жилья готовы желать определенные скидки для потенциальных нанимателей. При этом оживление на рынке аренды совпало с ростом спроса на первичном и вторичном рынке жилья.

Аналитики посчитали, что уменьшение предложения квартир в аренду за последний месяц произошло также из-за того, что собственники начали выставлять свое жилье на продажу. Кроме того, в ближайшие месяцы не должно произойти серьезных колебаний в цене на рынке долгосрочной аренды, так как лето — традиционное время отпусков, когда спрос на такую аренду обычно снижается.

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 267 человек
23.04.2023, 20:170 В России начали восстанавливаться цены на жилье 23.04.2023, 20:000 Завершились досрочные выборы главы Пустошкинского района 23.04.2023, 19:440 Врач назвала причину пробуждения в одно и то же время каждую ночь 23.04.2023, 19:220 Великолукский шахматист победил в составе команды в турнире «Кубок друзей Г. Находкина»
23.04.2023, 19:010 О дорожных работах на трассе Р-23 предупредили псковских автомобилистов 23.04.2023, 18:490 До +22°C и день без осадков прогнозируют в Псковской области 24 апреля 23.04.2023, 18:261 Военный дал 14-летней интернет-знакомой логин и пароль от банка и потерял 3 млн рублей 23.04.2023, 18:040 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 18:00 превысила 38%
23.04.2023, 17:300 Интерактив: Хлебное место 23.04.2023, 17:110 Пропавшую на 10 дней девушку нашли в Локнянском районе 23.04.2023, 16:500 Россиян предупредили об опасности злоупотребления хурмой 23.04.2023, 16:262 Жена российского капитана сообщила, что пираты захватили прогулочное судно в Красном море
23.04.2023, 16:041 Трое псковичей заняли призовые места на соревнованиях СЗФО по дзюдо 23.04.2023, 15:440 МЧС предупредило псковичей о высокой опасности пожаров 23.04.2023, 15:191 Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме пробежал «Псковский марафон» 23.04.2023, 15:090 Явка на выборах главы Пустошкинского района составила почти 36%
23.04.2023, 14:581 Владимир Кузь об участии в марафоне: Заниматься спортом необходимо для поддержания собственного здоровья 23.04.2023, 14:450 Хотел переродиться: голого мужчину выловили из Москвы-реки 23.04.2023, 14:140 Россияне стали реже планировать работать после выхода на пенсию 23.04.2023, 13:550 Последствия курения вейпов сравнили с тяжелым течением COVID-19
23.04.2023, 13:370 Турнир по гигантболу пройдёт в Пскове 23.04.2023, 13:230 30-летняя жительница Локнянского района пропала более недели назад 23.04.2023, 12:590 День настольного тенниса отмечают сегодня во всем мире 23.04.2023, 12:400 Неосторожное курение привело к смерти женщины при пожаре в Великолукском районе
23.04.2023, 12:181 Cудья Верховного суда российского региона погиб в ДТП 23.04.2023, 12:040 Почти 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пустошкинского района 23.04.2023, 11:500 «Вахта памяти» стартовала в Невельском районе 23.04.2023, 11:380 Посетитель ТЦ упал с эскалатора и приземлился на прилавок с яблоками
23.04.2023, 11:211 Опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России 23.04.2023, 10:585 Экс-пресс-секретарь и экс-лидер псковских отделений ЕР и ЛДПР стали супругами 23.04.2023, 10:440 Скончался известный советский композитор Алексей Муравлев 23.04.2023, 10:240 Потомков бывшего военного разыскивают в Псковской области через проект «Жди меня»
23.04.2023, 10:031 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 10:00 превысила 20% 23.04.2023, 09:466 Космонавт ответил на обвинение в травле актрисы Юлии Пересильд 23.04.2023, 09:191 Антипасху отмечают православные 23 апреля 23.04.2023, 09:000 Ученик псковской школы стал победителем олимпиады ЦИК РФ по вопросам избирательного права
23.04.2023, 08:000 Начался второй день голосования на выборах главы Пустошкинского района 22.04.2023, 22:000 Урок по правилам дорожного движения провели в псковском скейт-парке 22.04.2023, 21:390 Аналитик назвал самый ненадежный пароль для смартфона 22.04.2023, 21:151 Спектакль «Морфий» псковского драмтеатра стал лауреатом премии «Золотая маска – 2023»
22.04.2023, 21:150 Вакансия полицейского открыта в псковском УМВД 22.04.2023, 20:540 Малый бизнес в Пскове увеличил спрос на новый персонал на 38% 22.04.2023, 20:450 Псковские футболисты встретились в матче «Зенит» - «Локомотив» 22.04.2023, 20:351 Туманность Орел в созвездии Змеи запечатлел псковский астрофотограф
22.04.2023, 20:230 В Израиле смогли напечатать мясо рыбы на 3D-принтере 22.04.2023, 20:180 28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 22.04.2023, 20:160 Уроки парламентаризма провели в школах Пскова 22.04.2023, 20:001 Завершился первый день голосования на выборах главы Пустошкинского района
22.04.2023, 19:410 Опочанин в очередной раз попался полиции пьяным за рулем 22.04.2023, 19:292 Замруководителя аппарата правительства Псковской области назначен Андрей Вьюнов 22.04.2023, 19:200 Причину образования «гриба» из дыма над Псковским районом установили в МЧС 22.04.2023, 18:590 Эксперты выяснили, куда полетят россияне на майские праздники
22.04.2023, 18:400 Два человека погибли при пожаре в стругокрасненской деревне 22.04.2023, 18:280 До +23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 23 апреля 22.04.2023, 18:070 Житель Пскова доверился мошеннику и лишился около 270 тысяч рублей  22.04.2023, 17:480 Справлявшего нужду на рельсы индийца убила летящая корова
22.04.2023, 17:273 Министр просвещения Сергей Кравцов приехал в Печоры на форум «Разговоры о важном» 22.04.2023, 17:080 Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове 22.04.2023, 16:496 Верховный суд: За оскорбления чиновников в Интернете можно получить штраф 22.04.2023, 16:300 Около тысячи человек пробегут марафон в центре Пскова 23 апреля
22.04.2023, 16:090 Роспотребнадзор напомнил о сходстве симптомов кори и ОРВИ 22.04.2023, 15:480 Квест «Псков.Мурал» проведут для молодежи 29 апреля 22.04.2023, 15:290 Дорогу до Владимирского лагеря начали ремонтировать в Стругокрасненском районе 22.04.2023, 15:090 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 15.00 превысила 11%
22.04.2023, 15:020 Куриные яйца в «утином пруду» озадачили псковичей  22.04.2023, 14:440 Голосование вне помещения организовали для избирателей в Пустошкинском районе. ФОТО 22.04.2023, 14:250 Три тысячи человек эвакуируют в Белгороде из-за схода боеприпаса у российского самолета 22.04.2023, 14:040 На участие в ярмарке «Весна-2023» в Великих Луках поступило более 250 заявок
22.04.2023, 13:450 Андрей Турчак рассказал о ситуации с законопроектами по вопросам СВО 22.04.2023, 13:260 Опубликован график работы аттракционов в Летнем саду Пскова 22.04.2023, 13:050 Сын пресс-секретаря президента РФ Пескова воевал в ЧВК «Вагнер» — Пригожин 22.04.2023, 12:452 «Гриб» из дыма напугал жителей псковского Неелово-2. ФОТО
22.04.2023, 12:260 Авиапатрулирование лесов организовали в Псковской области для выявления пожаров 22.04.2023, 12:070 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12.00 составила 5,64% 22.04.2023, 11:550 Главы трех районов Псковской области посетили мобилизованных в зоне СВО 22.04.2023, 11:360 Универсальная ярмарка «Весна-2023» проходит в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru