Недвижимость

Право на ипотечные каникулы получила еще одна категория россиян

Россияне, пострадавшие в результате ЧС природного и техногенного характера, могут рассчитывать на предоставление дополнительных социальных гарантий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С соответствующей инициативой выступило МЧС России, закон вступил в силу 25 апреля, документ опубликован на официальном портале правовой информации № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 61–1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

Закон предусматривает право гражданина при возникновении чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечному договору, предусматривающего приостановление исполнения гражданином своих обязательств либо уменьшение размера платежей, при установлении фактов проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации.