Недвижимость

Кабмин увеличил до 20% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой

Правительство России приняло решение увеличить минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20%. Эта информация размещена в опубликованном постановлении на интернет-портале правовой информации.

Постановление, датированное 9 сентября, вступило в силу с 13 сентября, вводя новые условия для ипотечного кредитования. Согласно документу, субсидии, предоставляемые банкам для финансирования ипотеки по государственным программам, снижаются на 0,5 процентного пункта, пишет «Газета.ру».

Ранее, 5 сентября, директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что правительство обсуждает повышение минимального размера первоначального взноса для льготной ипотеки до 20%.