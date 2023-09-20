Недвижимость

Банки запросили право повышать ставки по льготной ипотеке до рыночных

Банки попросили себе право повышать ставку по льготной ипотеке (выдается под 2-8%) до рыночной (в среднем 14-15%), следует их письма Ассоциации банков России (АБР) в Минстрой. Такую возможность следует допустить в случае, если государство не выдает кредитору возмещение недополученных доходов. Это сохранит финансовую устойчивость банков, полагают в организации.

«Это некий защитный механизм банков. Они должны быть застрахованы, ведь если игроки рынка подпишут договор с клиентом и по любым причинам перестанут получать за него возмещения, отказаться от исполнения своих обязанностей они не смогут», — пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Подобный принцип уже предусмотрен в программе IT-ипотеки — там кредитор имеет право увеличить ставку до рыночного уровня в случае, если заемщик уволился из аккредитованной IT-компании и не устроился на новое рабочее место в течение полугода. Аналогичный принцип АБР предлагает распространить на все предложения с господдержкой.

«Известия» направили запросы крупнейшим банкам о том, сталкивались ли они с недополучениями субсидий. Ответ дали только в УБРиР. Там подтвердили, что иногда кредитная организация действительно может лишиться возможности получить средства из бюджета за уже оформленную льготную ипотеку. В отдельных случаях договор может быть исключен из возмещения — тогда у банка в портфеле остается убыточный кредит, хотя финансирование по другим займам продолжает поступать.

Иногда несоответствие заемщика условиям программы выяснялось только после оформления ипотеки, а банки в целом никак не защищены от недобросовестности клиента или от его незнания правил возмещения.