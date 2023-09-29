Недвижимость

Банк России увидел признаки перегрева на рынке ипотеки

Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотечного кредитования, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме в Сочи.

«В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, 30%. Это высокие темпы. Здесь, конечно, нас беспокоит и качество кредитов, и влияние их на рынке жилья», — сказала Набиуллина.

По предварительным данным ЦБ, в августе российские банки выдали ипотечные кредиты на рекордные 849 млрд рублей, что на 30% больше июльского показателя (в июле выдано 647 млрд рублей). Регулятор отмечал, что такой рост свидетельствует о перегреве рынка, но ЦБ ожидает, что к концу года темп несколько замедлится, в том числе, из-за роста ставок и действия макропруденциальных надбавок, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось, с 1 октября ЦБ повышает макропруденциальные надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Регулятор ожидает, что это улучшит структуру кредитования и сделает рост в этом сегменте более сбалансированным.