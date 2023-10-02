Недвижимость

Россияне стали продавать дешевую ипотеку

В России набирает обороты тренд на продажу квартир вместе с ипотекой, оформленной под низкую процентную ставку, рассказали 8 октября в федеральной компании «Этажи».

«Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», ― рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, сейчас, на фоне роста ипотечных ставок, такой механизм покупки вторичного жилья, находящегося в залоге у банков, вновь становится актуальным, а квартиры, приобретенные на волне низких ставок по стандартным программам с большей долей невыплаченной ипотеки, — более интересными для покупателей, пишут «Известия».

«В начале текущего года крупные банки тестировали и прорабатывали этот механизм, но сейчас интерес к нему стал значительно выше», ― продолжает Решетникова.

Мало того, некоторые частные инвесторы, получившие одобрение ипотечных кредитов до роста ставок, планируют воспользоваться таким механизмом продажи приобретенных объектов в будущем.

«Из основных плюсов переуступки ипотек — это более низкая процентная ставка, а значит, и ежемесячные платежи по кредиту плюс отсутствие требований к минимальному первоначальному взносу. Из дополнительных затрат ― это оплата комиссии банку за переуступку ипотеки в размере 1% от суммы долга, при этом сумма комиссии будет не ниже 12 тыс. рублей, но и не выше 30 тыс. рублей. Что окупается даже при минимальной разнице между рыночной ставкой и той, по которой приобреталась квартира ранее», ― подытожила эксперт.