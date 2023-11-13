Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Как обезопасить сделку с недвижимостью?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Метражи», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущий, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко предложил поговорить о том, как обезопасить сделку с недвижимостью.

Кто больше рискует при проведении сделки с недвижимостью – продавец или покупатель? Какие мошеннические схемы чаще всего встречаются при покупке или продаже недвижимости? Какие «симптомы» у потенциально подозрительной сделки? На эти и другие вопросы в рамках программы ответит судебный юрист, руководитель юридического департамента ООО «Этажи-Псков» Мария Дроздова.

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

Свои вопросы, касающиеся сферы недвижимости, читатели могут присылать на редакторскую почту redaktor@pln-pskov.ru. Ведущий программы и его гости дадут развернутые ответы.

Трансляция завершена