Недвижимость

Средняя стоимость загородной недвижимости в России за год выросла на 30%

Средняя стоимость загородной недвижимости в России за год выросла на 30%, до 3,9 млн рублей, следует из данных «Авито Недвижимости». Эксперты подвели итоги I квартала 2024 года на рынке продажи и аренды такого жилья в стране, сравнив с показателями годичной давности.

Цены выросли во всех регионах, участвовавших в исследовании платформы. Меньше всего за год стоимость покупки таких объектов изменилась в Московской, Калининградской (+8% в обоих регионах), Смоленской (+11%), Брянской и Ленинградской областях (+12% в каждой).

При этом в сегменте продажи загородной недвижимости за год спрос снизился на 24%: россияне стали интересоваться дачами на 32% реже, коттеджами — на 29%, домами — на 22%, таунхаусами — на 21%. Кроме того, сократилось число предложений — в среднем на 4% по всем форматам в РФ, пишут «Известия».

Кроме того, по данным аналитиков, на аренду загородной недвижимости спрос за год вырос на 9%. Россияне стали на 82% чаще интересоваться долгосрочной арендой коттеджей, на 7% — таунхаусов, на 5% — домов. Однако сократился интерес к дачам — на 6%. Предложение об аренде в среднем по рынку сократилось на 4%, а цены не изменились.

«За год предложение на рынке продажи и аренды загородной недвижимости синхронно сократилось на 4%, в то же время спрос и цены в двух сегментах вели себя совершенно по-разному. Если в аренде отсутствие роста месячной ставки привлекает дополнительных нанимателей, то в продаже удорожание почти на треть в среднем по стране привело к тому, что некоторые потенциальные покупатели на время отложили сделку. Это мы можем явно наблюдать по снижению покупательской активности почти на четверть по сравнению с I кварталом прошлого года», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.