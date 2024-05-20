Недвижимость

Россиян обяжут регистрировать права собственности сразу после постройки дома

Построив частный дом, не все хозяева спешат тут же его регистрировать. Это позволяет хоть ненадолго, но освободить себя от налогового бремени. Однако отсутствие документов создает риск собственникам недвижимости, которые юридически таковыми не являются. А власти не могут вести надлежащий статистический учет жилфонда. Правительство предложило решить эту проблему, обязав россиян ставить на кадастровый учет и оформлять регистрацию права на дома сразу после их постройки. В противном случае выпишут штраф. Соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму, в случае его принятия нормы начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Сегодня в каждом регионе без регистрации стоят от одной до пяти тысяч индивидуальных жилых домов, возведение которых завершено и в них уже живут люди. Такая ситуация, по мнению авторов законопроекта, угрожает не только тем, кто за свой счет их строил, а теперь не имеет права ими распоряжаться, но и муниципалитетам, которые не могут достоверно вести статистический учет жилищного фонда. Кроме того, местные бюджеты недополучают средства, так как «жилые дома до момента регистрации прав на них не являются объектами налогообложения», говорится в пояснении к документу.

Правительственный законопроект вносит изменения в Земельный и Градостроительный кодексы, в законы о кадастровой деятельности и государственной регистрации недвижимости и предусматривает обязанность сразу после строительства зданий, сооружений или их реконструкции «осуществлять предусмотренные законом действия, необходимые для их государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на них». Причем это касается не только жилых построек, но и гаражей. Тем, кто не выполнит эту обязанность, будет грозить штраф. Соответствующие изменения в КоАП и конкретные суммы наказания уже разрабатывают, пишет «Парламентская газета».

Председатель Союза дачников Подмосковья и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин пояснил, что люди чаще всего уклоняются от регистрации прав на недвижимость из-за нежелания платить налоги. Бывают и чисто технические причины, когда, например, дом расположен слишком близко от границы участка, что «сильно усложняет процедуру оформления прав», рассказал он.

При этом депутат напомнил, что хозяева неоформленного, как положено, дома не могут застраховать свое имущество и получить выплаты в случае чрезвычайной ситуации.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин добавил, что неучтенный дом нельзя продать и даже подключить коммуникации к нему невозможно, так как у него нет адреса: «Иметь дом незарегистрированный, то есть по сути виртуальный, нет смысла, потому что при нынешних реалиях его рано или поздно обнаружат — достаточно инспектору поднять в воздух квадрокоптер».

Люди, по мнению сенатора, сами должны быть заинтересованы в государственной регистрации жилья: «Будет, как с автомобилем, — далеко ли можно уехать на незарегистрированной машине?»

«Нас призывают жить по закону, и в этом нет ничего предосудительного. Но я думаю, что здесь можно было бы предусмотреть какой-то переходный период после постройки дома до момента его обязательной регистрации на случай, если у человека совсем не осталось денег после строительства», — отметил Деньгин.

Законопроект, размещенный в электронной базе Госдумы, вносит поправки и в другие документы, оптимизирующие кадастровый учет.

Сотрудники Росреестра в 2020-2023 годах зарегистрировали более 4,2 тысячи нарушений, когда на участках, выделенных под индивидуальное строительство, возводили магазины и туристические объекты. В случае принятия рассматриваемого закона власти обяжут использовать объекты капстроительства в строгом соответствии с целевым назначением участка.

Кроме того, правительство предложило приостанавливать государственную регистрацию прав и кадастровый учет земель, сведения о границах которых отсутствуют в Едином госреестре недвижимости. Это правило будет действовать только при заключении сделок, то есть когда собственник решит продать участок.

Часть поправок касается регистрации квартир и машиномест в многоквартирных домах. Как указано в пояснении, застройщик имеет право подавать в Росреестр заявления на регистрацию права собственности участников долевого строительства. Однако за почти четыре года действия этой нормы поступили всего 188 тысяч таких заявлений. Поэтому предложено вменить это застройщикам в обязанность и принимать от них соответствующие заявления исключительно в электронном виде.

Исключение сделали только для крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводческих и огороднических товариществ, гаражных, жилищных и жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья — они смогут подавать заявления о постановке на учет в бумажном виде до 1 января 2026 года.