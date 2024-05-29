Недвижимость

Почти 600 человек переселили из аварийного жилья в Пскове

Почти 600 человек переселили из аварийного жилья в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, выступая с отчетом о работе городской администрации за 2023 год на сессии Псковской городской Думы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Закончен дом для переселенцев на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове, благодаря этому 580 человек получили комфортные квартиры», — рассказал глава города.

Он отметил, что переселение граждан из аварийного жилья является одним из приоритетов для Пскова.