Недвижимость

Квартиру площадью 8 квадратных метров выставили на продажу в Петербурге

В Петербурге выставили на продажу крошечную квартиру общей площадью всего 8 квадратных метров, но «со всеми удобствами». Жилье находится в центре города, точный адрес в рекламном объявлении не называется.

На восьми квадратных метрах, как следует из видео, выложенного в Сеть, компактно размещены кухня с холодильником, микроволновой печью, варочной панелью, стиральной машиной. Сюда же, ближе к окну, втиснута рабочая зона, пишет RuNews24.

Спальное место находится «на чердаке», поскольку высота потолков старого фонда позволяет строить антресоли, и забираться на него надо по лесенке. За отведение запахов из кухни и санузла отвечает мощная вытяжка.

Предложение выглядит тем удивительнее на фоне тенденции запрета строительства малогабаритных квартир, которые продвигаются на рынке под видом студий. Сегодня это наиболее распространенный формат жилья эконом-класса.

Первыми заслон студиям решили поставить московские власти. В столице хотят запретить строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров, что соответствует площади студий.

Следующей обещает стать Ленинградская область. Если раньше здесь допускалась минимальная площадь студий в новостройках в 24 квадратных метров, то с 1 июня планка может подняться до отметки 28 «квадратов».

Между тем именно студии остаются самым востребованным предложением. В старом фонде Петербурга можно встретить массу предложений, не превышающих размера 15 кв. м и стоимости в 4-5 миллионов рублей.

Как правило, это вторичный рынок, где представлены комнаты бывших коммуналок. В них врезают водопроводные и сантехнические трубы, устраивают кухню и санузел.

«Я считаю крышу над головой самой базовой потребностью человека. И пусть это будет хоть комната в коммуналке или вот такая квартира-малышка всего восемь квадратных метров, но своя. И это может быть отличным стартом! Ведь квартиру также можно "вырастить", продавая и покупая больший метраж в зависимости от ваших потребностей. Ну а что касается размера: если взять, например, карту Парижа, найти самый центр города, то таких "малышек" мы найдем великое множество! Для больших городов, где стоимость квадратного метра очень высока, это вариант нормы», - отмечает собственник агентства недвижимости «Либра Эстейт» в Санкт-Петербурге Анна Старикова.

Иначе полагают пользователи соцсетей, оставившие свои комментарии под видео с демонстрацией квартиры. Жилье назвали кладовкой, грузовым лифтом, газовой камерой и даже «гробом».