Недвижимость

Для детей-сирот в Великих Луках за год закупили 13 квартир

Для детей-сирот в Великих Луках за 2023 год закупили 13 квартир. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

«В целях обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключены муниципальные контракты и оформлены в муниципальную собственность 13 квартир», - сказал Андрей Беляев.

В рамках завершения четвертого этапа областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» в 2023 году в муниципальную собственность приняли 41 жилое помещение.