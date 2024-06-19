Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ENERGY кешбэк-игра
кадры решают всё
на пороге перезагрузки
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
шоу каскадеров
дело ФАПное
модульный отдых
творог правда и мифы
вкусное Пушкиногорье
Кабельный потенциал
достижения фермеров
по мотивам Пушкина
экзотика агротуризм
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Недвижимость 19.06.2024 13:571 Минфин РФ не ждет катастрофы на рынке ипотеки в 2024-2025 годах из-за сворачивания госпрограмм 21.06.2024 11:430 В собственность многодетным в Великих Луках за год предоставили 25 земельных участков 21.06.2024 10:430 Для детей-сирот в Великих Луках за год закупили 13 квартир 20.06.2024 15:290 Подрядчик устранит недостатки выполненных работ в многоэтажке под Псковом 20.06.2024 11:320 Клиенты Сбера получат скидку по ипотеке на новостройки с витрины Домклик 19.06.2024 14:510 «Жилой дом Карамышевых» в Пскове изъяли у собственника для продажи на торгах
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 19.06.2024 20:560 Торнадо срывает крыши с домов в Невельском округе 17.06.2024 11:590 Умер псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов 17.06.2024 13:4511 Новое здание филармонии за 3 млрд рублей планируют построить на месте рынка в центре Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Для детей-сирот в Великих Луках за год закупили 13 квартир

21.06.2024 10:43|ПсковКомментариев: 0

Для детей-сирот в Великих Луках за 2023 год закупили 13 квартир. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.  

«В целях обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключены муниципальные контракты и оформлены в муниципальную собственность 13 квартир», - сказал Андрей Беляев.

В рамках завершения четвертого этапа областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» в 2023 году в муниципальную собственность приняли 41 жилое помещение. 

Пресс-портрет
Беляев Андрей Геннадьевич глава администрации Великих Лук
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Принимаете ли вы участие в многочисленных фестивалях?
В опросе приняло участие 135 человек
21.06.2024, 11:490 За год в Великих Луках поменяли более 300 светодиодных уличных светильников 21.06.2024, 11:480 Линолеум загорелся на балконе многоэтажки в Пскове 21.06.2024, 11:430 В собственность многодетным в Великих Луках за год предоставили 25 земельных участков 21.06.2024, 11:420 Пациент психбольницы в Пскове признался в убийстве, которое не совершал, а потом обратился в суд
21.06.2024, 11:370 Котельную №15 и станцию очистки воды реконструировали в Великих Луках в 2023 году 21.06.2024, 11:350 Великолучане за год направили в городскую администрацию свыше 1 800 обращений 21.06.2024, 11:350 Александр Гаврилов стал заместителем директора футбольного клуба «Псков» 21.06.2024, 11:340 Андрей Беляев: Впереди много важных и ответственных дел
21.06.2024, 11:300 Круглый стол, посвященный реализации муниципальной реформы в Псковской области, пройдет в пресс-центре ПЛН 21.06.2024, 11:250 Ребенка спасли из горящей квартиры в Острове 21.06.2024, 11:250 Опухоль обнаружили у шоумена Отара Кушанашвили 21.06.2024, 11:210 Более 30% матерей в Пскове после декретного отпуска меняют работу или увольняются — опрос
21.06.2024, 11:140 Андрей Козлов в программе «Дом Советов»: О заморозках, режиме ЧС и мерах поддержки аграриев Псковской области 21.06.2024, 11:040 За пять лет число школьников в Великих Луках выросло более чем на 700 человек 21.06.2024, 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 21.06.2024, 10:570 Благоприятный инвестиционный климат создают в Великих Луках
21.06.2024, 10:550 Умер актер из фильма «Голодные игры» Дональд Сазерленд 21.06.2024, 10:540 Бесплатная вакцинация домашних кошек и собак от бешенства пройдет в Неелово 21.06.2024, 10:530 Великолукский драмтеатр за год посетили свыше 75 тысяч зрителей 21.06.2024, 10:490 «Прессинг»: Могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности? 
21.06.2024, 10:430 Для детей-сирот в Великих Луках за год закупили 13 квартир 21.06.2024, 10:380 Еще семь электрозарядных станций поставят в Псковской области 21.06.2024, 10:370 Размер средней зарплаты в Великих Луках превысил 48 тысяч рублей 21.06.2024, 10:250 Уникальные артефакты передали Псковскому музею-заповеднику
21.06.2024, 10:160 Псковичи стали чаще путешествовать по России в 2023 году 21.06.2024, 10:130 «Жители активные, но нужно помочь»: какие проблемы псковичей помогает решить депутат гордумы 21.06.2024, 10:060 Делегация Псковского облсовпрофа с рабочим визитом прибыла в Брест 21.06.2024, 09:530 Телемост от Яндекс 360 стал лидером по числу пользователей среди российских сервисов ВКС
21.06.2024, 09:460 В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск 21.06.2024, 09:400 Образовательный интенсив по созданию психолого-педагогических классов завершился в Псковской области 21.06.2024, 09:301 В Госдуме рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам 21.06.2024, 09:240 Пушкиногорский маслосырзавод ищет продавцов в фирменный магазин в Пскове
21.06.2024, 09:150 Новое почтовое отделение появится в островском поселке Воронцово 21.06.2024, 09:000 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется сегодня в Пскове 21.06.2024, 08:400 ОСАГО может стать необязательным при регистрации автомобиля 21.06.2024, 08:310 Ремонт дорог картами завершили в Пскове
21.06.2024, 08:200 Доходы бюджета от утильсбора в РФ выросли в 2,5 раза 21.06.2024, 08:000 Уздечную накладку эпохи викингов нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове 21.06.2024, 07:400 Продолжается ремонт Дома культуры в псковской деревне Адворицы 21.06.2024, 07:202 Российские ученые к 2030 году хотят создать компьютер с мощностью свыше ста кубитов
21.06.2024, 07:000 В России собирают первый искусственный нейрон 20.06.2024, 22:000 Почти 40% псковичей относят себя к «жаворонкам» — опрос 20.06.2024, 21:400 Должник в Великих Луках заплатил почти 800 тысяч рублей после ареста квартиры 20.06.2024, 21:340 Концерт «Галерея-Джаз» проходит в Пскове
20.06.2024, 21:310 Лежачих полицейских установят на проезде от улицы Коммунальной до Рижского проспекта в Пскове 20.06.2024, 21:200 Названы самые популярные импортные ягоды, ввезенные через Псковскую область с начала года 20.06.2024, 21:110 Активисты «Добро.Центра» пришли на помощь жителям пострадавшей от урагана псковской деревни 20.06.2024, 21:000 Викторину о дорожном движении провели полицейские для детей в Великих Луках
20.06.2024, 20:400 Как снизить риск пищевого отравления, рассказала инфекционист 20.06.2024, 20:370 Подготовку к открытию эногастрономической ярмарки «Виноград» продолжают в Пскове 20.06.2024, 20:300 Соревнования по гребному спорту пройдут в Пскове 20.06.2024, 20:200 О новой схеме мошенников предупредила псковская полиция
20.06.2024, 20:110 20 человек трудоустроены в Псковской области по программе субсидирования найма с начала года 20.06.2024, 20:000 Подать заявление на поступление в вуз можно на Госуслугах 20.06.2024, 19:510 Более 200 книг передал для сельских библиотек Борис Елкин 20.06.2024, 19:400 Псковичей старше 14 лет приглашают на поисковую экспедицию в Калужскую область
20.06.2024, 19:320 Телеведущего Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали 20.06.2024, 19:200 Каждый второй россиянин посещал музеи в течение последних двух лет – ВЦИОМ 20.06.2024, 19:110 Псковичей приглашают узнать об осаде города шведским королем 20.06.2024, 19:000 Может ли работодатель в одностороннем порядке менять график, ответили в СОЦПРОФ
20.06.2024, 18:400 Осужденные к принудительным работам помогают бездомным животным в Великих Луках 20.06.2024, 18:280 Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе в Пскове 20.06.2024, 18:200 «Пастырь»: О значении Дня Святой Троицы 20.06.2024, 18:190 Фотофакт: работник «Ситиинвестгрупп» пилит дерево, прибившее машину в Пскове
20.06.2024, 18:100 Онлайн-брифинг о положении дел в сфере детской медицины в Псковской области. ВИДЕО 20.06.2024, 18:000 Методическое занятие для сотрудников Псковского музея провели в храме из списка ЮНЕСКО 20.06.2024, 18:000 Автомобиль конфисковали у великолучанина за нетрезвое вождение без прав 20.06.2024, 18:000 Песня великолукских музыкантов стала саундтреком к документальному фильму о войне
20.06.2024, 17:590 Почти 100 фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове 20.06.2024, 17:540 Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей 20.06.2024, 17:460 Два иностранных продюсера войдут в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» 20.06.2024, 17:430 Около тысячи детей попадают в псковскую детскую больницу ежемесячно
20.06.2024, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 июня 20.06.2024, 17:300 Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов 20.06.2024, 17:305 Власть и оппозиция в параллельных мирах 20.06.2024, 17:280 Каждый ребенок в псковской больнице после операции получает подарок - Евгений Васильев
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru