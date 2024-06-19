Недвижимость

Крупные банки превысили лимиты по льготной ипотеке перед ее завершением

Крупные банки превысили лимиты по льготной ипотеке на новостройки до ее завершения с 1 июля 2024 года, выяснили «Известия». По данным ДОМ.РФ на 20 июня, «Сбер», Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), Ак Барс Банк и крымский РНКБ превысили максимальный порог выдач займов по программе с господдержкой в общей сложности на 151 млрд рублей.

«Сбер» к 20 июня выдал займов по льготной ипотеке на новостройки на 150 млрд рублей больше, чем было предусмотрено лимитом (он был израсходован уже по итогам апреля), следует из данных ДОМ.РФ. Для сравнения — за май весь банковский сектор оформил ипотеки под 8% только на 132 млрд рублей.

С 21 июня «Сбер» закрыл прием заявок на эту программу и прекратил запись на оформление сделок, сообщили в пресс-службе банка. В организации обратили внимание на аномально высокий спрос на программу на фоне перетока клиентов от других участников рынка. Повышенное внимание к программе также отмечали в Абсолют Банке и Новикомбанке.

Помимо того, лимиты по льготной ипотеке превысили Ак Барс Банк — на 305 млн, АТБ ― на 256 млн и крымский РНКБ ― на 183 млн рублей, следует из данных ДОМ.РФ на 20 июня. В целом участники программы превысили лимиты примерно на 151 млрд рублей.

При этом сейчас ДОМ.РФ завершает перераспределение лимитов по льготной ипотеке на новостройки по заявкам банков, сообщил представитель корпорации.