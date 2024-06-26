Недвижимость

Малогабаритки в российских новостройках за год подорожали на 14,6%

Малогабаритные однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью до 32 кв. м в российских новостройках за год подорожали на 14,6%, до 146,1 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».

«С июля 2023 квадратный метр квартир-студий и небольших однушек до 32 кв. м в новостройках подорожал в 65 из 70 исследованных городов. В среднем по стране - на 14,6%, до 146,1 тыс. рублей», - говорится в материалах.

По данным аналитиков, самый динамичный рост цен на малогабаритное жилье за год зафиксирован в Грозном (+51,9%), Волжском (+42,9%), Астрахани (+38,6%), Омске (+38,1%) и Оренбурге (+34,9%). Самый слабый - в Мурманске (+0,8%), Белгороде (+1,5%), Новокузнецке (+2,2%), Сочи (+3%) и Махачкале (+3,2%).

В Москве малогабаритные квартиры в новостройках с июля 2023 года подорожали на 9,2%, в Подмосковье - на 3,7%, в Санкт-Петербурге - на 12,4%, пишет ТАСС.