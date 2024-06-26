Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
достижения фермеров
творожные истории
экзотика агротуризм
ENERGY кешбэк-игра
обзор
где в Пскове получить права
Господин Рейтингомер
«Чистая вода» в Псковской области
Кабельный потенциал
модульный отдых
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
новый взгляд на бизнес
творог правда и мифы
«Банщикам» закон не писан?
карта отдыха и туризма
 
 
 
ещё Недвижимость 26.06.2024 11:221 Псковская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доступности жилья 17.07.2024 17:280 Каждый третий ипотечный заёмщик хочет строить дом сам — ВТБ 16.07.2024 10:110 Аналитики Домклик оценили спрос на новостройки в регионах из особого списка «Семейной ипотеки» 16.07.2024 09:300 Выдачи ипотеки на ИЖС в первом полугодии выросли в 2,4 раза 15.07.2024 14:260 Псков занял 74 место в рейтинге городов России по объемам ввода жилья 15.07.2024 08:241 Малогабаритки в российских новостройках за год подорожали на 14,6%
 
 
 
Самое популярное 15.07.2024 07:411 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 14.07.2024 13:356 Шествие женщин в красных платьях состоялось в Пскове. ВИДЕО 13.07.2024 09:380 Еще семь псковичей погибли в ходе СВО 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения 11.07.2024 14:453 Кто такая эта «Яся» из Пскова, и о чем она говорила с Путиным?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Каждый третий ипотечный заёмщик хочет строить дом сам — ВТБ

17.07.2024 17:28|ПсковКомментариев: 0

По статистике ВТБ, в первом полугодии спрос ипотечных заёмщиков на самостоятельное строительство домов вырос более чем в пять раз. Почти каждый третий клиент банка, выбравший жизнь за городом, решил строиться «с нуля», а не купить уже готовый дом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке. 

В целом по России в январе-июне 2024 года ипотечные заемщики получили на строительство индивидуальных домов свыше 380 млрд рублей. Это рекордный показатель, который более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

Клиенты ВТБ по итогам первого полугодия оформили на загородную недвижимость (готовые дома и ИЖС) свыше 6,5 тысячи кредитов. Общая сумма сделок превысила 38 млрд рублей, треть из которой заёмщики получили на самостоятельное строительство домов.  По сравнению с январем-июнем 2023 года число кредитов на ИЖС в банке выросло более чем в 5 раз, а их объём - более чем на треть. Среди регионов наибольший объем выдач приходится на Москву и область. Здесь по итогам января-июня клиенты ВТБ получили на покупку и строительство частных домов более 7,3 млрд рублей. В пятерку лидеров также входят республика Татарстан (3,6 млрд), Краснодарский край (2,6 млрд) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,4 млрд).

Из-за более низких ставок получить ипотеку на загородную недвижимость клиенты банков стремились по госпрограммам, в результате чего их доля в структуре выдач существенно выросла. Средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился, особенно по сравнению с 2023 годом. В ВТБ по итогам июня он составил 5,5 млн рублей. Это примерно на 70,5 тысяч меньше, чем в начале 2024 года, и на 742 тысячи - в сравнении с прошлогодним июнем.

Подавляющее большинство клиентов (69%) приобретают уже готовые дома, но доля тех, кто хочет самостоятельно заниматься строительством, увеличивается.

«В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами. Сворачивание льготных программ очевидно остудит и этот рынок, но тренд по переезду за город уже не остановить», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 110 человек
17.07.2024, 17:590 Три семейные фермы в Псковской области получат в этом году господдержку 17.07.2024, 17:540 Александр Козловский: В связи со сменой секретаря Генсовета в «Единой России» кардинальных изменений ждать не стоит 17.07.2024, 17:440 Состоялся второй кастинг псковской «Битвы талантов» 17.07.2024, 17:380 Три проекта псковских фермеров претендуют на получение федерального гранта «Агротуризм»
17.07.2024, 17:280 Каждый третий ипотечный заёмщик хочет строить дом сам — ВТБ 17.07.2024, 17:220 Александр Козловский: Цель оппозиции — дестабилизировать ситуацию 17.07.2024, 17:120 Очевидцы публикуют фотографии с места страшного ДТП с участием «Ласточки» в Ленобласти 17.07.2024, 17:070 Стартап по развитию мараловодства хотят запустить в Псковской области
17.07.2024, 16:570 Александр Козловский: «Единая Россия» направит весь партийный ресурс на выборы главы Гдовского района 17.07.2024, 16:470 Пять сильных вспышек зафиксированы в среду на Солнце - ученые 17.07.2024, 16:340 Движение поездов остановили после аварии с «Ласточкой» в Ленобласти 17.07.2024, 16:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 июля
17.07.2024, 16:220 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы 17.07.2024, 16:080 Поезд «Ласточка» Петербург - Псков столкнулся с автомобилем в Ленобласти 17.07.2024, 16:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о мерах поддержки псковских фермеров 17.07.2024, 15:500 Промежуточные итоги капремонта псковских школ подвели в «Единой России»
17.07.2024, 15:390 Автор обновил содержание краеведческой книги «Овсище в алмазах» 17.07.2024, 15:270 Совет Федерации одобрил закон о социальных банковских вкладах 17.07.2024, 15:160 Когда станет известно имя нового сенатора от Псковской области, рассказал Александр Козловский 17.07.2024, 14:591 Велосипедиста с пассажиром сбил водитель автомобиля в Пскове
17.07.2024, 14:540 Чемпионат по морскому троеборью состоялся в Себеже 17.07.2024, 14:430 Профилактику гибели людей на водоемах обсудили на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 17.07.2024, 14:310 Важные для псковичей новые законы перечислил депутат Госдумы 17.07.2024, 14:200 До конца июля действует акция на йогурты «Молочные продукты Пушкиногорья»
17.07.2024, 14:100 Александр Козловский провел встречу с железнодорожниками в Дно 17.07.2024, 14:040 Инвестиционные паспорта для муниципалитетов разрабатывают в Псковской области 17.07.2024, 13:502 Прошло 10 лет со дня катастрофы рейса MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур 17.07.2024, 13:400 Псковичей призвали не оставлять детей одних на доске для сапсерфинга
17.07.2024, 13:253 Кадры решают уйти 17.07.2024, 13:200 В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в регионах с низким уровнем рождаемости 17.07.2024, 13:140 Грозы и дожди ожидаются в Псковской области ночью 18 июля 17.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским
17.07.2024, 12:570 Лучших выпускников псковских школ пригласили на торжественный прием в правительство. ФОТО 17.07.2024, 12:520 Более 20 пляжей оборудованы для купания на территории Псковской области 17.07.2024, 12:360 Свой результат на ЕГЭ после пересдачи смогли улучшить около 73% школьников 17.07.2024, 12:220 О мерах поддержки фермеров в Псковской области расскажут на брифинге в пресс-центре ПЛН
17.07.2024, 12:100 6 из 10 студентов псковских вузов имеют опыт подработки во время учебы — опрос 17.07.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга по профилактике гибели людей на водоемах 17.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 июля 17.07.2024, 11:520 Житель Палкинского района заплатил почти 40 тысяч рублей за несуществующие золотые часы
17.07.2024, 11:390 МЧС предупреждает о надвигающихся на юг Псковской области ливнях 17.07.2024, 11:300 Обновленную библиотеку «Родник» в Пскове планируют открыть в конце сентября 17.07.2024, 11:250 Девять человек погибли на водных объектах Псковской области с начала года 17.07.2024, 11:220 Выставка «Псков восстановленный» откроется 19 июля
17.07.2024, 11:200 «Собственной персоной»: Александр Козловский об итогах праймериз, старте избирательной кампании и работе в парламенте 17.07.2024, 11:080 Границы 13 ТОСов одобрили на очередной сессии Псковской городской Думы 17.07.2024, 11:060 Максимум данных — минимум усилий: как провести маркетинговое исследование онлайн 17.07.2024, 11:020 Полиция продолжает розыск пожилого мужчины, пропавшего в апреле 2019 года
17.07.2024, 10:581 Кардиолог и спортсменка признаны «Почетными гражданами города Пскова» 17.07.2024, 10:530 Прайс по изготовлению агитационных материалов ООО «Городской формат плюс» на выборах 8 сентября 17.07.2024, 10:520 Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют 17.07.2024, 10:480 Патриарх Кирилл исключил канонизацию царя Ивана Грозного
17.07.2024, 10:430 Суммы поощрений граждан и трудовых коллективов депутатами гордумы выросли в Пскове 17.07.2024, 10:420 Острович украл из магазина шесть банок кофе 17.07.2024, 10:344 Нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове 17.07.2024, 10:290 80 лет со дня освобождения Себежа от немецко-фашистских захватчиков отмечают 17 июля
17.07.2024, 10:240 Памятную доску бойцу СВО установят на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 17.07.2024, 10:180 Сломавшийся автомобиль Chery затрудняет движение на Ольгинском мосту в Пскове 17.07.2024, 10:170 Более чем на 17 млн рублей увеличат доходы бюджета Пскова в 2024 году 17.07.2024, 10:050 Дом на две семьи горел в Пыталово
17.07.2024, 10:010 Профилактика гибели людей на водоемах станет темой онлайн-брифинга в пресс-центре ПЛН 17.07.2024, 09:493 Больше половины псковичей готовы переехать в другой город ради работы — опрос 17.07.2024, 09:440 Как поменять паспорт гражданина РФ онлайн, рассказали эксперты 17.07.2024, 09:300 В Госдуме предупредили о штрафах за оскорбления в домовых чатах
17.07.2024, 09:150 В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары 17.07.2024, 09:000 Фестиваль военно-исторической реконструкции пройдет в Изборской крепости 17.07.2024, 08:400 Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников 17.07.2024, 08:200 В России появился первый органический сидр
17.07.2024, 08:000 Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах 17.07.2024, 07:400 Врач назвал популярный в России продукт спасением от инфаркта и инсульта 17.07.2024, 07:200 Число DDos-атаки на вузы выросло в 1,5-3,5 раза 17.07.2024, 07:000 С 2025 года банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
16.07.2024, 23:030 «Дорстройсервис» займется ремонтом улицы Некрасова в Пскове 16.07.2024, 22:530 Пенсионера с тростью в виде палки разыскивают в Порховском районе 16.07.2024, 22:111 Стали известны подробности опрокидывания автомашины из-за лося в Пскове 16.07.2024, 22:080 Великолучанина приговорили к обязательным работам за незаконную продажу оружия
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru