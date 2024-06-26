Недвижимость

Порядка 1 200 ипотечных кредитов взяли псковичи в Сбере за полгода

По итогам первого полугодия 2024 года портфель ипотечного кредитования Сбербанка на Северо-Западе превысил 1,26 триллиона рублей. На Санкт-Петербург приходится 60% этого объёма. За год прирост по СЗФО составил 22%. За первые 6 месяцев текущего года псковичи оформили порядка 1 200 ипотечных кредитов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

По количеству и объёму выданной Сбером ипотеки июнь стал рекордным за шесть месяцев 2024 года: за первый месяц лета жители Северо-Запада оформили 12 тысяч кредитов на общую сумму 47,7 млрд рублей (прирост к аналогичному периоду прошлого года – 8% и 23% соответственно).

Петербуржцы взяли почти 6000 ипотечных кредитов на 27,7 млрд рублей, это больше показателей прошлого года на 20% и 30% соответственно.

Распределение кредитования между первичным и вторичным рынком в июне текущего года оказалось практически диаметрально противоположным показателям 2023 года. На новостройки в июне пришлось 70% финансирования против 37% в этот месяц в прошлом году.

«Для того, чтобы спрос на жильё в связи с последними событиями на ипотечном рынке не стал критично низким, мы предлагаем покупателям собственные инструменты для снижения кредитной нагрузки. Например, делаем скидки на ставку для зарплатных клиентов, а также при покупке квартиры на Домклик и при заказе различных услуг. Активно работаем с программами субсидирования от застройщиков. Сбер — один из немногих российских банков, где можно оформить ипотеку траншами на первичном рынке. Уверен, несмотря на изменения, наши клиенты всегда найдут в Сбере достойную для себя альтернативу», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.