Недвижимость

Россияне почти вдвое сократили покупки недвижимости за рубежом

Среди граждан РФ на 19–40% снизился спрос на покупку иностранной недвижимости. Об этом рассказали в компаниях, которые провели свои исследования количества сделок. Главными причинами этого стали сокращение иммиграционного потока, нестабильность курса рубля, закрытие паспортных программ для получения россиянами иностранного гражданства и сложности со сделками, вызванные санкциями.

Так, по данным компании Intermark Global (один из мировых лидеров в области недвижимости, представлен 700 офисами в 70 странах), только за первые полгода покупки зарубежной недвижимости гражданами РФ сократились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом цели, для которых всё же приобретается такая недвижимость, не изменились. Согласно результатам исследования, 40% россиян покупают объекты для переезда на постоянное место жительство, а 60% — для вложения инвестиций.

«Последние два года из-за увеличения спроса россиян на покупку недвижимости в зарубежных странах рынок развивался волнообразно. Но за последние полгода покупатели стали более взвешенно планировать покупку такой недвижимости. Кроме того, увеличилось и время принятия решения», — пояснила управляющий партнер компании Ирина Мошева.

По ее словам, в числе причин снижения продаж — закрытие в 2024 году паспортной программы на Карибах, где по итогам 2023-го совершалось более половины сделок с целью иммиграции и 20% от числа всех зарубежных сделок, пишут «Известия».

«Интерес к зарубежной недвижимости действительно сократился, причем даже в более крупных масштабах — примерно на 30–40% в годовом выражении. В 2022-м спрос носил явно невротический характер, в 2023-м — инерционный, а в 2024-м стал наконец проявляться рационалистический подход», — подтвердила тенденцию рынка CEO и учредитель проектов компании Urban Ольга Хасанова.