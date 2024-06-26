Во втором полугодии продажи ипотеки могут снизиться на треть – аналитики

По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года. Всего по итогам года, по прогнозу банка, россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что также на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 года. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
По прогнозу ВТБ, по итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией госпрограммы «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020».
* Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования