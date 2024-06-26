Недвижимость

Объемы выдач ипотеки в июле упали втрое

Российские банки за месяц почти в три раза сократили выдачи ипотечных кредитов, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В июле россияне взяли займов на жилье всего на 292 млрд рублей — это в 2,9 раза меньше, чем в июне. Число выданных ссуд за это время упало в 2,3 раза — до 76,5 тысячи. Если сравнивать с прошлогодними показателями, то цифры вдвое ниже: в июле 2023-го банки выдали 169 тысяч жилищных ссуд на 682 млрд рублей, следует из данных бюро.

Ранее сопоставимые с нынешними выдачи ипотеки были четыре года назад — в июне 2020-го в России оформили жилищных кредитов на почти 298 млрд рублей, пишут «Известия».

Наряду с выдачами изменения претерпели и показатели среднего чека и срока. В июле средний размер ипотеки, согласно данным ОКБ, уменьшился на 20% — до 3,82 млн. А средний срок кредитования за месяц сократился с 24 лет 5 месяцев максимальных значений за всю историю рынка в РФ (такой показатель был в июне) до 21 года 2 месяцев.

Выдачи ипотеки на новостройки также резко упали, следует из статистики бюро. При этом полная стоимость кредита (ПСК учитывает все траты заемщика на кредит, в том числе, например, на страховку) на покупку жилья в июле достигла максимума за последние шесть лет и составила 13,1%. Предыдущее пиковое значение было в апреле 2019-го — 11,75%.

Столь ощутимый спад в сегменте жилищного кредитования — результат завершения в июле части льготных госпрограмм. Эксперты уверены, что снижение спроса на ипотеку продолжится.