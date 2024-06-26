Недвижимость

Четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России

В России в обозримом будущем могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы. Прежде всего они будут рассчитаны на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Обсуждение и проработка новых программ льготной ипотеки начнутся уже осенью.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пока все эти проекты находятся на стадии обсуждения, но работа идет активно.

По словам Анатолия Аксакова, несмотря на то что старая льготная ипотека свое существование в России официально прекратила, дополнительные меры поддержки для тех, кто хочет обзавестись своим жильем, обязаны появиться. Только на этот раз задача стоит сделать их более упорядоченными и четко регламентированными, чтобы ими не могли пользоваться все подряд, создавая неконтролируемый спрос и «перегрев» рынка, пишет «Парламентская газета».

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах, — подчеркнул парламентарий. — Прежде всего это касается промышленности — нужно обеспечить льготные условия для ценных специалистов, в особенности для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство — как жилое и инфраструктурное, так и, опять же, промышленное».

Анатолий Аксаков предложил также проработать вопрос о создании системы льготной ипотеки для молодых кадров. По словам парламентария, сейчас одна из главных задач страны — создание научных и производственных центров, при которых должны появиться свои города-спутники или городские районы — наподобие академгородков, которые в СССР специально возводились для размещения сотрудников региональных научных центров или отделений Академии наук.

«У меня, например, давняя мечта построить такой центр в Чебоксарах, — подчеркнул парламентарий. — Там есть все условия, там потрясающая природа. И, безусловно, если мы обеспечим молодежи условия — не только дадим рабочие места и инструменты для научной и новаторской деятельности, но и жилье с возможностью купить его на льготных условиях — она туда потянется».

Будет продолжено и обсуждение региональной ипотеки для территорий, где сегодня наблюдаются сложности с населением. При этом, подчеркнул Анатолий Аксаков, речь идет не только о новых регионах, но и, например, о территориях Дальнего Востока и районах Крайнего Севера, которые перспективны с точки зрения развития промышленных и добывающих производств, но при этом испытывают нехватку рабочих рук.

«В целом, на мой взгляд, основная задача сейчас — создать максимально комфортные условия для людей в регионах, чтобы они не уезжали в города-миллионники, а оставались, поднимали науку и промышленность на местах, — заключил депутат. — Это, безусловно, касается и обеспечения их жильем».

Какие из этих программ в итоге действительно появятся и как скоро, сказать пока трудно. Однако, по словам Анатолия Аксакова, работа над ними начнется в самом скором времени — в частности, ряд обсуждений с привлечением экспертного сообщества и участников рынка запланирован уже на осеннюю сессию Госдумы.