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Недвижимость

Псковичи за 7 месяцев взяли в Сбере порядка 230 млн рублей на частное строительство

28.08.2024 15:02|ПсковКомментариев: 0

С января по июль 2024 года на Северо-Западе на 90% вырос спрос на кредитные средства для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Псковской области этот показатель составил 70%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Всего за этот период жители региона оформили более 60 ипотечных кредитов на ИЖС на общую сумму порядка 230 млн рублей.

С января по июль заметно вырос средний размер ипотечного кредита на индивидуальное жилищное строительство по Северо-Западу и составил 5 млн рублей. По Псковской области этот показатель составил 3,6 млн рублей.

«Жителям Псковской области стоит обратить внимание на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поскольку оно остаётся привлекательным способом улучшить жилищные условия. Сбер предлагает ряд инструментов, которые делают ипотеку более доступной и безопасной. Один из таких инструментов - эскроу для ИЖС, который защищает покупателей от недобросовестных подрядчиков. Также для псковичей сохранились условия по семейной ипотеке: она доступна семьям с двумя несовершеннолетними детьми. Кроме того, для жителей Псковской области увеличена максимальная сумма кредита по этой программе до 15 миллионов рублей. При этом часть кредита, превышающая установленный государством лимит, будет выдаваться по рыночной процентной ставке. Несмотря на все эти изменения, ставка остается низкой - от 6%. Учитывая все эти факторы, можно ожидать, что тренд на частное строительство будет продолжать набирать обороты». - сказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Сейчас в Сбербанке есть возможность при кредитовании выбирать, строить дом самостоятельно (по базовой ставке от 20,6%) или с аккредитованным подрядчиком (в т. ч. по льготным программам). Ипотека на строительство частного жилого дома с подрядчиком теперь оформляется, как и ипотека на жильё в строящемся многоквартирном доме, – через эскроу-счёт. Это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок – другого залога при строительстве с аккредитованным Сбером подрядчиком не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита. Ипотека на ИЖС с эскроу выдаётся по всем действующим госпрограммам.

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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