Псковичи за 7 месяцев взяли в Сбере порядка 230 млн рублей на частное строительство

С января по июль 2024 года на Северо-Западе на 90% вырос спрос на кредитные средства для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Псковской области этот показатель составил 70%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.
Всего за этот период жители региона оформили более 60 ипотечных кредитов на ИЖС на общую сумму порядка 230 млн рублей.
С января по июль заметно вырос средний размер ипотечного кредита на индивидуальное жилищное строительство по Северо-Западу и составил 5 млн рублей. По Псковской области этот показатель составил 3,6 млн рублей.
Сейчас в Сбербанке есть возможность при кредитовании выбирать, строить дом самостоятельно (по базовой ставке от 20,6%) или с аккредитованным подрядчиком (в т. ч. по льготным программам). Ипотека на строительство частного жилого дома с подрядчиком теперь оформляется, как и ипотека на жильё в строящемся многоквартирном доме, – через эскроу-счёт. Это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.
В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок – другого залога при строительстве с аккредитованным Сбером подрядчиком не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита. Ипотека на ИЖС с эскроу выдаётся по всем действующим госпрограммам.