Недвижимость

Бастрыкин поставил на контроль обеспечение жильем сироты с ребенком в Великих Луках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении жилищных прав сироты в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

К Бастрыкину в его приёмную в социальной сети «ВКонтакте» обратилась сирота из города Великие Луки. На протяжении нескольких лет заявительница, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, ее номер в очереди – 20.

«Несмотря на многочисленные обращения, мер к реализации ее прав не принимается. В СУ СК России по Псковской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка», – рассказали в Следственном комитете.

Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о ее предварительных и окончательных результатах.