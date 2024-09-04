Бастрыкин поставил на контроль обеспечение жильем сироты с ребенком в Великих Луках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении жилищных прав сироты в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
К Бастрыкину в его приёмную в социальной сети «ВКонтакте» обратилась сирота из города Великие Луки. На протяжении нескольких лет заявительница, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, ее номер в очереди – 20.
Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о ее предварительных и окончательных результатах.