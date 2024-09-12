Недвижимость

Минфин уверен в достаточности лимитов по семейной ипотеке до ноября

Общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, сообщили в пресс-службе Минфина. Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличивать порог.

В последний раз новые лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, после изменения ее условий — они увеличились на 1 трлн рублей. К 19 сентября у банков осталась возможность выдать таких ссуд в общей сложности на 427 млрд рублей, следует из самой актуальной статистики «ДОМ.РФ». Это достаточно много: для сравнения, за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 млрд рублей.

Однако это общая цифра по рынку. Она значительно различается в зависимости от игрока — у большинства крупных банков лимиты почти выбраны. По данным «ДОМ.РФ», у Сбера они израсходованы на 98% — их осталось только для оформления займов на 52 млрд рублей. Это почти вдвое меньше выдач банка за август.

Альфа-Банк полностью израсходовал свои лимиты и даже превысил их на 1,3 млрд рублей, следует из данных «ДОМ.РФ». Также они на 98,5% использованы у РСХБ и почти полностью закончились у банка «Уралсиб». «Известия» направили запросы в крупнейшие кредитные организации, в том числе в указанные.

Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили Сбер, РСХБ, «Уралсиб» и Почта-Банк. Помимо того, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по этой госпрограмме, до 50,1%.

«Вероятно, остатки общего лимита сконцентрируют на крупнейших банках, удовлетворяющих основной объем спроса на льготные кредиты», — отметил управляющий директор рейтингового агентства Эксперт РА Юрий Беликов.

Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов. На эти цели Минфин ежегодно выделяет средства из бюджета, пишут «Известия».