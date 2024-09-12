Недвижимость

Коммерческое здание на улице Конной в Пскове продают за 47 млн рублей

Коммерческое здание на улице Конной, 2 в Пскове продают за 47 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

Скриншот: «Авито»

Напомним, в данном здании располагаются несколько коммерческих фирм, в частности, магазин сантехники «Барон», а также ряд государственных организаций: Дом молодежи, комитет по культуре и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Цена здания менялась уже несколько раз, продается оно со всеми организациями, которые в нем находятся. Также, скорее всего, здание продается как залоговое имущество. То есть владелец мог обанкротиться и не выкупить залог.