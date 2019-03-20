Политика

Три кандидата от КПРФ претендуют на участие в допвыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу

Три кандидата от КПРФ претендуют на участие в дополнительных выборах в Псковскую гордуму по 13-му одномандатному избирательному округу. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове второй секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов.

«Три кандидата активно работают», - отметил гость студии, не став конкретизировать имена претендентов на участие в выборах и дав понять, что они будут озвучены в июне, когда начнется выдвижение кандидатов в депутаты. Кроме того, нежелание озвучивать имена потенциальных кандидатов от компартии Дмитрий Михайлов объяснил желанием избежать склок и взаимных обид среди них.

Кроме того, гость студии напомнил, что накануне бюро обкома КПРФ определилось с кандидатом в депутаты Великолукской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14 — компартию на этих допвыборах представит предприниматель Сергей Пасечник. «Молодой человек, который показал хороший результат на основных выборах в Великолукскую гордуму в 2017 году, за два года накопил опыт и присмотрел себе сторонников, агитаторов и наблюдателей для ведения полноценной избирательной кампании. Не будем загадывать, но он выразил готовность на максимальный результат», - сообщил Дмитрий Михайлов.

Фамилии потенциальных кандидатов на выборы глав в шести районах Псковской области коммунисты тоже не озвучивают. «Придет время, и общественность узнает. Но каждую неделю в секретариате мы обсуждаем кандидатов», - пояснил Михайлов, добавив, что сильные, по его словам, позиции коммунистов в Новоржевском районе. В целом же, по его словам, на выборы глав пойдут либо кандидаты от КПРФ, либо «кто-то из сочувствующих». «Мы мониторим ситуацию и сделаем, как выгодно оппозиционным силам, а не только КПРФ. Поэтому в каждом районе будут разные сценарии», - заключил второй секретарь Псковского обкома.