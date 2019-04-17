Политика

Повар, учитель и редактор стали участниками праймериз «Единой России» по довыборам в Собрание Великолукского района

Три человека зарегистрированы участниками предварительного голосования «Единой России» по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты Собрания Великолукского района (одномандатный округ №1).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, заявки подали два сторонника партии - повар Русановской школы Галина Меркулова и учитель технологии Переслегинской гимназии Валерий Петров. Также в список участников праймериз включена директор-главный редактор газеты «Наш путь», член «Единой России» Ольга Федосеенко.

Галина Меркулова

Валерий Петров

Ольга Федосеенко​​​​​​​

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования - 26 мая.