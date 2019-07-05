Политика

ЦИК оставил в силе решение псковского избиркома об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина»

8 июля ЦИК России рассмотрела жалобу избирательного объединения регионального отделения политической партии «Родина» на постановление Избирательной комиссии Псковской области об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №2.

Решение Избирательной комиссии Псковской области от 2 июля 2019 года оставлено без изменений, а жалоба избирательного объединения «Региональное отделения Всероссийской политической партии "Родина" в Псковской области» - без удовлетворения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного избиркома.

Напомним, что при выдвижении избирательным объединением кандидата Александра Максимова были не соблюдены требования, предусмотренные федеральным законом «О политических партиях» и уставом партии. Членами регионального избиркома было установлено, что выдвижение списка кандидатов осуществлено не уполномоченным на это органом регионального отделения.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрание по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября. В списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 включены: от партии «Яблоко» - Артур Гайдук, от ЛДПР - Артем Васильев, от «Справедливой России» - Павел Николаев, от КПРФ - Александр Ножка и от «Единой России» - Игорь Максимов.

Все кандидаты в установленный срок (до 7 июля) представили в территориальную избирательную комиссию Пскова соответствующие документы для регистрации.

Решение о регистрации или об отказе в регистрации принимается избирательной комиссией в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации кандидата, единого списка кандидатов.