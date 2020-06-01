Политика

Псковские коммунисты назвали своего нового союзника на сентябрьских выборах

Нового союзника коммунистов на предстоящих сентябрьских выборах в Псковской области назвал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове второй секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов.

Он напомнил, что на выборах в псковском регионе, которые должны состояться 13 сентября, будет распределено 1150 вакантных мандатов.

«Мы хотим повторить действия с коалицией, чтоб не только коммунисты выдвигались в городские и сельские поселения, но и наши сторонники и союзники - движение "За новый социализм". По имени лидера движения Николая Платошкина, представителей движения называют платошкинцами, - сообщил второй секретарь обкома. - Они тоже с нами контактируют. Можно сказать, что союзники».

По словам Дмитрия Михайлова, коммунисты и платошкинцы уже определяли общую стратегию участия в выборах. «Чтоб им выдвигаться, им надо собирать подписи, но это большая работа, причем, не всегда с положительными результатами — бывает, что бракуют подписи, чтобы не допустить выдвижения сильных кандидатов. Мы предложили им выдвигаться от КПРФ. Таким образом, в наших списках на выборы будут не только члены партии, но также сторонники и "сочувствующие"», - пояснил гость студии.

Для того, чтобы пополнить список своих кандидатов, псковские коммунисты используют разные методы, в том числе расклеивают объявления. «Мы пишем: "Если хотите попробовать себя во власти, звоните", но пока желающих не очень много. Многие жители не хотят выдвигается, потому что боятся репрессивных мер со стороны нынешней власти или своих работодателей», - сказал он.

По словам Дмитрия Михайлова, на выборы главы Себежского района у псковских коммунистов кандидата нет.