Политика

Дмитрий Хритоненков предрек сокращение количества партий в России

Сокращение количества партий в России предрек председатель регионального Совета сторонников «Единой России», главный эксперт Псковского областного Собрания Дмитрий Хритоненков.

«Время течет и меняется. Я сторонник малопартийности, чтобы в стране было не больше 5 - 7 партий, и они должны быть связаны с какой-то идеологией. Сегодня некоторые партии вообще не участвуют в выборах. У них нет ни желания, ни возможности. Поэтому думаю, что постепенно количество партий будут сокращаться», - отметил он в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, партии, которые были и будут близки действующей власти, будут всегда. Впрочем, как и партии, которые всегда на дистанции. «Как партиям и власти выстраивать отношения? В этом плане есть, над чем работать. Считаю, что диалог, механизмы для консультаций и принятия политических решений должны быть. Должны быть какие-то компромиссы и коалиции. Поэтому тут есть, над чем работать», - пояснил Дмитрий Хритоненков.

В целом он не считает, что политическая ситуация в стране и регионе кардинально поменялась. «Не могу сказать, что раньше было хорошо, а сейчас отвратительно», - констатировал гость студии. В то же время он отметил, что за последние годы из псковской политики отсеялись бизнесмены, преследующие корыстные интересы, и «романтики с большой дороги». «В 90-х во власть стремились яркие люди - или бизнесмены, которые хотели продвинуть свои интересы, или романтики с большой дороги. А сейчас и те, и те, отсеялись. Первые поняли, что им не достичь корыстных целей, и сами отошли в сторону, а вторые, как правило беспартийные, их партийная система не очень почитает. Но не думаю, что так будет вечно. Ситуация изменится. Появятся у нас яркие лидеры. После равнин все равно появятся холмы. Так Земля устроена», - полагает Дмитрий Хритоненков.

Прокомментировал он и недавнюю инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о двукратном сокращении депутатского корпуса в России. По его мнению, это можно сделать безболезненно. «Прекрасно помню, как в Псковском областном Собрании было и 22 депутата, и 33, а потом их количество увеличили до 44. Жизнь показала, что изменение численности депутатов не изменило качество работы», - отметил главный эксперт регионального парламента. В то же время он допустил, что на уровне муниципалитетов, где наблюдается дефицит кадров, нужно сократить количество депутатов.

Местное самоуправление, отметил Дмитрий Хритоненков, переживает в стране кризис. «В тех же ТОСах люди не охотно участвуют, а местного самоуправления без людей не бывает.

Некоторые политики считают, что местное самоуправление - это глава территории и деньги при нем, а дальше надо только ходить к нему да просить. Это не то. Так что кризис в местном самоуправлении есть, полномочия ограничены, источников недостаточно и самое главное - что людей, особенно в сельской местности, для активного продвижения этих идей очень мало», - резюмировал гость студии.