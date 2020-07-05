Политика

Родственник Путина возглавил антикоррупционную партию

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин назначен председателем партии «Народ против коррупции». Об этом сообщил председатель генполитсовета партии Григорий Анисимов. Голосование по кандидатуре проводилось тайно.

«Считать избранным Путина Романа Игоревича председателем и лидером общероссийской политической партии "Народ против коррупции" сроком на пять лет», - цитирует Анисимова РИА Новости.

Романа Путина приняли в партию «Народ против коррупции» 21 июня 2020 года. Партия ожидает, что с его приходом «получит новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности, реализации социальных проектов».

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что он намерен создать собственную политическую партию на базе движения «Люди дела». По словам Романа Путина, с февраля 2020 года движение собрало 16 тыс. сторонников в 45 регионах. Цель партии — прохождение в Госдуму.