Политика

Псковское отделение ЛДПР собирается обжаловать решение о снятии своего кандидата в областном суде

Псковское отделение ЛДПР готовит апелляцию в Псковский областной суд для обжалования решения Себежского районного суда об отмене регистрации кандидата Алексея Харлашина. Кроме того, готовится иск на 3 млн рублей в отношении председателя территориальной избирательной комиссии, сообщил руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антон Минаков 19 августа во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

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«У жителей Себежского района в очередной раз украли честные выборы», - высказался он. По словам Антона Минакова, после снятия с выборов главы Себежского района кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина и независимого кандидата осталось только два кандидата: действующий глава и «технический кандидат» Игорь Романов.

«Уважаемые избиратели, если стоите - присядьте», - предупредил гость студии и напомнил, что Романов участвовал в выборах главы Себежского, Пушкиногорского, Печорского, Гдовского, Дновского районов. Баллотировался на выборах в Псковскую городскую Думу и на губернаторских выборах.

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В продолжение Антон Минаков рассказал, что основанием для снятия кандидата стал проставленный прочерк в графе «имущество детей» вместо слова «нет» в поданных документах.

«Кандидаты слетели, одного не хочет народ, второй не хочет быть главой района. На мой взгляд, все очевидно - партия власти в агонии. Они понимают, что теряют голоса и не брезгуют самыми грязными методами», - заявил Антон Минаков.