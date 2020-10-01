Политика

Алексей Лапушкин назвал главных союзников и антагонистов «Партии дела»

Главных союзников и антагонистов «Партии дела» назвал секретарь Федерального Совета партии, экс-руководитель аппарата Псковской городской Думы Алексей Лапушкин. Об этом он рассказал сегодня, 2 октября, на встрече с журналистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Когда пытались создавать партию до Болотной площади - так называемой оттепели 2012 года, нам это сделать не удавалось: подписи не те, печати не те и так далее. А пытались зарегистрироваться мы с 2009 года. И лишь после 2012 года нам удалось зарегистрировать партию», - рассказал Алексей Лапушкин. По его словам, «Партию дела» до сих пор прессингуют проверками.

Финансово-экономический блок правительства Алексей Лапушкин назвал главными антагонистами «Партии дела». При этом он отметил, что союзником партия считает КПРФ.

На региональном уровне союзные договоренности с коммунистами будет обсуждать руководитель регионального отделения «Партии дела» Григорий Турчин, уточнил он. Также будет рассматриваться вопрос о диалоге и с другими партиями.

«Крайне скептически относимся к Алексею Навальному, но, уверены, что ему надо дать возможность участвовать в выборах. Мы за конкуренцию, мы ее не боимся в бизнесе, не боимся и в политике», - заявил Алексей Лапушкин.