Политика

Пять кандидатов выдвинулись на выборы главы Великолукского района

Выдвижение кандидатов на пост главы Великолукского района завершилось 15 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, для участия в выборах выдвинулись пять кандидатов: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Тарасов (КПРФ) и Роман Рубцов (самовыдвижение).

Напомним, Собрание депутатов Великолукского района назначило выборы главы на 6 декабря. Процесс подготовки к этой избирательной кампании идет в рамках утвержденного плана-графика.

Документы на регистрацию должны быть представлены до 26 октября, до 4 ноября пройдет регистрация кандидатов, агитационный период начнется с 7 ноября.

Выборы пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Закуплены средства индивидуальной защиты, которыми будут обеспечены как члены УИКов, так и избиратели.