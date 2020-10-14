Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Профессия мечты в Пскове
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Инвестиции в период COVID-19
Безопасность граждан Спроси и узнай
Драйвер для агрария
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Неправильная лаборатория
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
спастись от косолапого
 
 
 
ещё Политика 14.10.2020 12:0715 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 16.10.2020 10:160 Пять кандидатов выдвинулись на выборы главы Великолукского района 14.10.2020 19:173 Александр Козловский: Программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области 14.10.2020 17:430 Выдвижение кандидатов на пост главы Великолукского района завершится 15 октября 14.10.2020 17:140 Суд по отмене итогов выборов в Себежском районе перенесен на 22 октября 14.10.2020 17:020 Глава ЦИК высказалась против дня тишины перед выборами
 
 
 
Самое популярное 14.10.2020 12:0715 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 15.10.2020 19:478 Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября 13.10.2020 00:2011 Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 14.10.2020 20:229 Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области 15.10.2020 10:446 Юрий Лоза намерен подать в суд на псковичку и Первый канал
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Пять кандидатов выдвинулись на выборы главы Великолукского района

16.10.2020 10:16|ПсковКомментариев: 0

Выдвижение кандидатов на пост главы Великолукского района завершилось 15 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, для участия в выборах выдвинулись пять кандидатов: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Тарасов (КПРФ) и Роман Рубцов (самовыдвижение).

Напомним, Собрание депутатов Великолукского района назначило выборы главы на 6 декабря. Процесс подготовки к этой избирательной кампании идет в рамках утвержденного плана-графика.

Документы на регистрацию должны быть представлены до 26 октября, до 4 ноября пройдет регистрация кандидатов, агитационный период начнется с 7 ноября.

Выборы пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Закуплены средства индивидуальной защиты, которыми будут обеспечены как члены УИКов, так и избиратели.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #партии #выборы 2020 #великолукский район #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 191 человек
16.10.2020, 11:030 В России утвердили единые требования к переработке мусора 16.10.2020, 10:560 «Не умею валять дурака»: новая выставка откроется в Пскове 22 октября 16.10.2020, 10:521 Большие каникулы 16.10.2020, 10:480 «Подстрочник»: О жизни Псковского театра кукол и перспективах его переезда
16.10.2020, 10:441 75 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 16.10.2020, 10:360 Прокурор Псковской области потребовал разобраться с устаревшими ядохимикатами 16.10.2020, 10:280 Геральдический совет России зарегистрировал эмблему Полистовского заповедника 16.10.2020, 10:260 В Острове решают проблемы с уличным освещением
16.10.2020, 10:230 Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 19 октября 16.10.2020, 10:160 Пять кандидатов выдвинулись на выборы главы Великолукского района 16.10.2020, 10:001 Пустые ямки 16.10.2020, 09:530 До смерти забившего пожилую мать псковича отправили в тюрьму на 8 лет
16.10.2020, 09:433 Национал-патриотическая альтернатива 16.10.2020, 09:410 Жителям Овсища объяснили, почему возникают перебои с горячей водой 16.10.2020, 09:250 В 2021 году 31 декабря будет выходным днем 16.10.2020, 09:081 Спальная набережная
16.10.2020, 09:050 Россияне активно покупают туры на Новый год, несмотря на пандемию 16.10.2020, 08:553 Дикие кабаны атакуют жителей Островского района 16.10.2020, 08:420 Псковские налоговики и судебные приставы обсудили вопросы взаимодействия 16.10.2020, 08:340 Юные псковичи приобщились к традиции старинных покровских гуляний
16.10.2020, 08:260 В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля 16.10.2020, 08:154 Почти 20% мужчин и около 28% женщин страдают ожирением 16.10.2020, 08:100 Жители домов на приаэродромных территориях могут остаться без компенсаций 16.10.2020, 08:000 Двор на улице Юбилейной в деревне Неелово-2 отремонтируют почти за 2 млн рублей
16.10.2020, 07:525 При отказе от масок число заболевших коронавирусом в России может достичь 1 млн в день 16.10.2020, 07:420 Команда псковичей победила в соревнованиях «Школа безопасности» 16.10.2020, 07:340 Каждый пятый россиянин просрочил долг по кредитам, налогам и ЖКХ 16.10.2020, 07:230 Более миллиона рублей направят на ремонт фасада псковского Центра помощи детям
16.10.2020, 07:154 Промышленное производство в Псковской области выросло в сентябре на 2,9% 16.10.2020, 07:102 Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения 16.10.2020, 07:004 Несовершеннолетним псковичам запретят ходить в торговые центры без взрослых 15.10.2020, 23:343 «Убитые дороги» предложат разметку-«вафельницу» на Октябрьском проспекте
15.10.2020, 23:200 ООО «Дорожник-2010» создаст новый тротуар на дороге в Завеличенской волости 15.10.2020, 23:132 В Пскове на выставке церковного искусства представлена редкая книга ручной работы 15.10.2020, 23:050 Объединение даст псковскому театру возможность решать финансовые вопросы - губернатор 15.10.2020, 22:580 Субботник пройдет на берегу Лесицкого озера 18 октября
15.10.2020, 22:480 Спада заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать в ноябре 15.10.2020, 22:370 Незнакомцы «обезопасили» сбережения жителей Псковской области на миллион рублей 15.10.2020, 22:220 165 тысяч раз псковичи проверили себя через «Банк данных» приставов в 2020 году 15.10.2020, 22:101 Интернет-пользователи выбрали имя жеребенку из «Михайловского»
15.10.2020, 21:590 25 труб на федеральных дорогах в Псковской области привели в нормативное состояние 15.10.2020, 21:391 Стал известен автор надписи на асфальте «на переходе пешком» для велосипедистов 15.10.2020, 21:280 Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев 15.10.2020, 21:162 Губернатор доложил полпреду об эпидобстановке и вакцинации населения
15.10.2020, 21:090 Более 1300 литров алкогольной продукции изъяла полиция в Острове 15.10.2020, 21:020 37 классов перевели на дистанционное обучение в Псковской области из-за коронавируса 15.10.2020, 20:540 В учреждениях допобразования Пскова с 19 октября объявлены каникулы 15.10.2020, 20:450 17 домовладений посетили сотрудники МЧС в Плюсском районе в ходе рейда
15.10.2020, 20:320 Самоизоляция педагогов стала поводом для переноса каникул в Пскове 15.10.2020, 20:1918 С 1 ноября в Пскове подорожает проезд в автобусе при оплате наличными 15.10.2020, 20:012 Собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области выросла за месяц 15.10.2020, 19:478 Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября
15.10.2020, 19:450 16 октября в Псковской области ожидается облачная погода, местами дождь 15.10.2020, 19:270 В Дно завершен капремонт крыши дома на улице Омельянюка 15.10.2020, 19:140 Напитки, деньги и оружие - псковичам напомнили, что нельзя отправлять по почте 15.10.2020, 19:021 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе на лучший символ спецотдела УФСИН
15.10.2020, 18:472 Пять домов в Пскове ожидают подключения отопления 15.10.2020, 18:300 Хорошим назвал состояние 60% дорог Псковского района Святослав Колинко 15.10.2020, 18:184 Сбербанк поможет псковичам сэкономить на оплате проезда в общественном транспорте 15.10.2020, 18:163 Евросоюз ввел санкции против шести физлиц и одного НИИ в связи с делом Навального
15.10.2020, 18:100 С 2021 года матери четверых детей начнут выходить на пенсию досрочно 15.10.2020, 17:590 Полгода отработает житель Куньинского района за неуплату алиментов 15.10.2020, 17:321 Опубликованы фото из подпольной нарколаборатории в Псковской области 15.10.2020, 17:220 Сотни псковичей получили бесплатно защитные маски и перчатки
15.10.2020, 17:164 Острых жалоб на регоператора по вывозу ТКО не поступает - Святослав Колинко 15.10.2020, 17:090 Псковичей приглашают к участию в международной акции «Тотальный диктант» 15.10.2020, 17:010 «Прагматика Псков» призывает не доверять «серым» дилерам 15.10.2020, 17:000 Псковичи активно переходят на специальный налоговый режим для самозанятых
15.10.2020, 16:580 Сбербанк обучит незрячих клиентов пользоваться своим мобильным приложением 15.10.2020, 16:534 Транспортные карты заменят бумажные проездные билеты в Пскове с 1 ноября 15.10.2020, 16:502 Юрий Новохижин опасается превращения псковских артистов в «разъездную команду» после объединения театров 15.10.2020, 16:480 Проект «Контрапункт. Онкология» анонсировали в областной библиотеке
15.10.2020, 16:441 Глава Ростелекома заявил, что европейскую часть страны невозможно подключить к 5G 15.10.2020, 16:331 В Родине и Середке появятся станции очистки воды 15.10.2020, 16:300 Мусоровоз и «Рено» столкнулись на круговом перекрестке в Пскове. ФОТО 15.10.2020, 16:250 «Шевроле» врезался в дерево в Порховском районе, пострадала водитель
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.