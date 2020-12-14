Политика

«Новые люди» в Пскове начали реализацию своих первых проектов

Партия «Новые люди» провела опрос жителей Псковской области, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего.

В ноябре активисты партии проинтервьюировали более 250 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Псковской области. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею», - сообщили Псковской Ленте Новостей в политической организации.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов, в том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

Согласно результатам опроса, первое место получил проект под названием «Дайте свет», который направлен на привлечение внимания региональных властей к отсутствию освещения во дворах.

«Новшество, необходимое улицам Пскова, - это установка контейнеров для сбора пластика. Многие жители готовы самостоятельно сортировать и отдельно утилизировать пластиковые отходы, если во дворе будут отельные емкости для этого», - рассказал руководитель псковского отделения «Новых людей» Александр Борский. Закрывает тройку проект установки диспенсеров с пакетами для выгула собак.



Также жители Псковской области в ходе опросов просили активистов «Новых людей» обратить внимание на плачевное состояние медицины в регионе, проблемы трудоустройства, разбитые дороги. В партии намерены учесть в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

В Псковской области отделение партии «Новые люди» работает с ноября. Псковский штаб партии «Новые люди» находится на ул. Красноармейской, 6 Телефон: 7-985-366-32-92

О текущих проектах в Псковской области «Новые люди» можно узнать в социальных сетях:

https://vk.com/newpeople60

https://instagram.com/newpeople_pskov60?igshid=vmf6lie4580s