Политика

Андрей Маковский: Основной оппонент партии «Новые люди» - это мы сами

«Основной оппонент партии "Новые люди" - это мы сами», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове представитель партии, кандидат политических наук Андрей Маковский.

«Мы с коллегами раздумывали над тем, кто наш друг, а кто наш оппонент, и поняли, что основной наш оппонент — это мы сами, потому что о нашей партии еще мало знают. Наш основной электорат — это студенты, работающая молодежь, люди, у которых есть свой бизнес, и те, кому надо решать ту или иную проблему прямо сейчас. Если мы охватим этот электорат (на выборах — ред.), значит, победим сами себя, если нет — значит, мы сами себя не победили», - отметил гость студии.

Также партия считает своим электоратом людей, которые думают, что «на выборы ходить не надо, потому что все решено за нас». «Мы хотим доказать, что на выборы нужно ходить, нужно голосовать, и от этого будет зависеть наше будущее», - сказал Андрей Маковский.

Он причислил партию «Новые люди» к оппозиционным. «Любая партия, которая не является партией власти, является оппозиционной по своей сути. Мы тоже оппозиционная партия, поскольку мы не являемся "Единой Россией"», - заметил гость студии. Потенциальным союзником «Новых людей», по его словам, может быть каждая партия, близкая ей по реализации проектов. «Если партия готова с нами решать проблемы в сфере образования и в молодежной среде, мы от такого союзника не откажемся. Даже если это "Единая Россия". Главное — достижение результата», - подчеркнул Андрей Маковский.

Кроме того, представитель партии сообщил, что политическое объединение «Новые люди» намерено выстраивать конструктивный диалог с командой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.