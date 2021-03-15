Политика

Телемост связал российскую молодежь в преддверии годовщины присоединения Крыма

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова, Антон Никулин, Алена Иванова и Екатерина Анисимова приняли участие в телемосте, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Российские регионы объединило патриотическое движение «Дороги славы - наша история», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

На связь вышли представители Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Брянской областей, Республики Абхазия, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, а также из Республики Сербия. Более двух часов молодые активисты делились опытом проектной деятельности патриотической направленности.

«18 марта - особенная дата для крымчан и севастопольцев. В этот день семь лет назад Крым и Севастополь были приняты в состав Российской Федерации на правах полноправных субъектов. Севастополь получил статус города федерального значения, которым до 2014 года обладали только Москва и Санкт-Петербург», - обратилась к участникам телемоста руководитель штаба движения «Дороги славы - наша история» Ася Компаниец.

От имени крымчан участников встречи приветствовал председатель Молодежного правительства Крыма Роман Марченков: «В 2014 году крымчане выразили свою твердую позицию - вернуться домой, вернуться в состав России. Символично, что в канун этой праздничной даты мы снова объединились с регионами в формате телемоста». Он подчеркнул, что молодежи очень важно совместно обсудить реализуемые в регионах проекты, чтобы перенять интересный опыт и найти дополнительные сферы взаимодействия.

Первым субъектом РФ, которому предоставили слово в ходе видеоконференцсвязи, стала Псковская область. «Крымская весна наступила в седьмой раз, и мы рады, что представители многих регионов Российской Федерации сегодня подключились к участию в телемосте с Республикой Крым, чтобы лично поздравить с этим праздником!» - поприветствовала крымчан псковский модератор телемоста Анастасия Николаева.

Представитель военно-патриотического общественного движения «Юнармия», великолучанин Артем Баринов рассказал о своем проекте «Первый исторический», суть которого заключается в изучении истории и возрождении традиции проведения танцевальных балов для молодежи. Первый такой бал запланирован на 2 апреля.

Председатель псковского отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», заместитель председателя Молодежного парламента Алена Иванова поделилась информацией о подготовке патриотического российско-белорусского форума «Мы помним», который должен состояться летом этого года и объединить более двухсот участников из соседских государств. «Мы будем рады видеть всех вас на нашей псковской земле», - пригласила участников телемоста Алена Иванова.

«Несколько месяцев назад, несмотря на ковидные ограничения, нам посчастливилось побывать на псковской земле, увидеть древние святыни. Это незабываемые впечатления», - поделилась эмоциями от недавней поездки Ася Компаниец.

В заключение выступила председатель Молодежного парламента Юлия Лысова с рассказом о проекте «Я живу на улице героя», идея которого заключалась в рассказе о подвигах героев Великой Победы с использованием современных методов подачи, близких молодежи. На изготовление видеосюжетов для соцсетей и электронного билборда, а также для размещения информации на стендах сити-формата Молодежный парламент получил из областного бюджета грантовую поддержку в размере 100 тысяч рублей.

«Был очень хороший отклик, - сообщила Юлия Лысова. - Пока мы реализовали проект только в областном центре, но есть желание распространить его на всю территорию региона». Председатель Молодежного парламента заверила, если акция заинтересует коллег из других субъектов, псковичи готовы предоставить в помощь готовые макеты и поделиться всеми имеющимися наработками.