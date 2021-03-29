Политика

Качество доступной среды в Пскове проверили «Новые люди»

Сторонники партии «Новые люди» проводят масштабную акцию по проверке доступной среды в городах России. По мнению активистов, штрафы и наказания — не самая действенная мера в этой сфере, бизнес и государство должны быть заинтересованы в изменениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Обустройство доступной среды станет одним из основных пунктов региональной партийной программы. Но уже сейчас одно из ключевых предложений «Новых людей» — затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды не должны облагаться налогами.

Об итогах проверки обустройства доступной среды в Пскове рассказал руководитель регионального отделения Александр Борский.

«Наше исследование показало, что ситуация с доступной средой в Пскове не самая плохая. Однако есть много мест, которые создают трудности для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками. Особое внимание мы уделили объектам социальной сферы, то есть тем местам, которые в первую очередь должны быть доступны маломобильным категориям граждан, - отметил он. - Например, территория около отделения Пенсионного фонда на улице Петровской, 53 оставляет желать лучшего. Здесь есть пандус у центрального входа, но он неровный и располагается под слишком большим углом, подниматься по нему тяжело даже мне, что говорить о тех, кто заезжает сюда на коляске. Пространство, где заканчивается пандус, очень узкое из-за неудачного расположения урны. Сомневаюсь, что здесь сможет проехать детская или инвалидная коляска. Управление по вопросам миграции по улице Петровской, 51 не вызвало вопросов. А вот расположенная неподалеку детская городская поликлиника на улице Петровской, 49 и доступная среда – два несовместимых понятия. Имеющийся пандус разрушается, нет перил, подъем также очень крутой. Подняться по нему с коляской будет сложно даже взрослому человеку, а ведь бывают ситуации, когда родители просят старшего ребенка помочь спустить или поднять коляску. Неподалеку от поликлиники находится здание городского суда — здесь пандусы есть, но видно, что в некоторых местах они разрушаются. Это может создать сложности для человека на инвалидной коляске, без посторонней помощи ему будет тяжело подняться. У Псковского государственного университета пандуса нет вообще. Как решается вопрос для учащихся с ограниченными возможностями здоровья — непонятно. Это только небольшая часть проверенных нами мест. Мы собрали большой объем информации и передадим ее ответственным лицам».

По словам Александра Борского, у представителей малого бизнеса ситуация немного хуже. «На это есть объективные причины, но все же они не снимают с предпринимателей ответственности», - заметил он.

«Мы понимаем, что к представителям малого и среднего бизнеса со стороны государства очень жесткие требования по организации безбарьерной среды. При этом многие магазины, салоны и подобные заведения располагаются в старых зданиях на первых этажах, где построить специальные съезды сложно. Пандусы кое-где есть, но в большинстве случаев не соответствуют необходимым требованиям. Мы готовы предложить свои идеи для решения этой проблемы», - добавил руководитель регионального отделения партии.

Он также отметил, что «Новые люди» предлагают не закрывать такие офисы и магазины, не облагать огромными штрафами, а разработать унифицированные программы, которые помогут бизнесменам соблюсти все требования закона. «Если предприниматель готов участвовать в программе, пусть обозначит сроки ее выполнения и придерживается графика работ по созданию доступной среды. Если он будет соблюдать эти условия, со стороны государства к нему не будет претензий».

В партии уверены, что создание безбарьерной среды выгодно бизнесу. Затраты на ее обеспечение окупятся за счет выросшего объема услуг и проходимости, так как зачастую клиентами магазинов и заведений, где созданы условия для людей с ОВЗ, также становятся их друзья и знакомые, родственники. Также безбарьерная среда важна для пожилых, беременных женщин, мам с детьми и других категорий граждан.

«В Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, а Россия отстает на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо, но на местах реализация проектов с доступной средой явно страдает, - высказалась член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью комиссии при президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова. - Инициатива партии "Новые люди" важная и своевременная. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, занимающихся правами инвалидов».

Эксперт советует разрабатывать универсальные правила организации безбарьерной среды, в которые входили бы не только требования для нормального перемещения людей с ограничениями по здоровью, но и для всех категорий граждан.

«Цель — это не просто наличие, скажем, пандуса, а повышение качества жизни для всех людей», - добавила Альбина Бикбулатова.

На основании полученных в ходе масштабной акции данных «Новые люди» составят карту «недоступных мест», которая будет передана в муниципальные и государственные органы власти. Предложения по изменению доступной среды и способов взаимодействия всех заинтересованных сторон войдут в региональную программу партии.