Политика

Александр Котов - депутатам: Нас объединяет желание сделать жизнь в Псковской области лучше

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов обратился к депутатам шестого созыва с благодарственной речью. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я хочу всех вас поблагодарить за совместную работу, - отметил он. - Понятно, что мы с вами представители разных политических партий, у нас зачастую не сходятся позиции - это нормально для законодательного представительного органа. Но нас с вами объединяет одно - желание сделать жизнь людей в Псковской области лучше. Мы к этому с вами стремимся».



Александр Котов отметил, что иногда депутатам приходится принимать решения, которые сегодня кажутся непопулярными, но они могут сработать в далекой перспективе.



«Я считаю, мы работали плодотворно и успешно», - подчеркнул спикер регионального парламента.



Александр Котов пожелал успехов всем, кто принял решение участвовать в предстоящих выборах в Псковское областное Собрание. «Впереди непростой период, напряженная кампания. Выборы - это всегда тяжелый и напряженный труд. Выборы в Псковское областное Собрание депутатов всегда были конкурентными. Исключением не будет и эта избирательная кампания», - сказал он.



Кроме того, председатель областного Собрания выразил благодарность всем тем, кто завершает работу в законодательном органе. «Мы все за это время стали немножко друзьями, познакомились поближе. Спасибо вам! Крепкого здоровья, успехов и удачи!» - добавил Александр Котов.