Политика

«Единая Россия» приняла программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму

Делегаты XX съезда «Единой России» приняли программу, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, пишут «Известия».

Ранее, выступая на съезде, президент России Владимир Путин отметил, что соавторами программы стали жители всех регионов страны, поэтому, по словам главы государства, программу можно назвать «народной». Он также указал на то, что «Единой России» необходимо предпринять все усилия для реализации постулатов предвыборной программы. Путин также обратил внимание на то, что все проблемы страны часто перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на съезде предложил ежегодного до следующих выборов проводить конференции, где будут обсуждаться результаты реализации программы партии. Глава ведомства также выразил надежду, что у политсилы будет возможность реализовать «эту большую, замечательную программу по строительству и созданию, обновлению, развитию больших и замечательных проектов».

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего партия выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В частности, своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть партия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»