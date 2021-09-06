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Политика

Николай Козловский рассказал об особенностях великолукского политического менталитета

07.09.2021 13:31|ПсковКомментариев: 0

Общественно-политические отношения в Великих Луках особенные, заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Николай Козловский.

«Мы более приземленные, более конкретные, проводим политику реальных дел», - отметил глава Великих Лук.

При этом он опроверг заявление об отсутствии политической борьбы в городе. «Политическая конкурентная среда у нас есть, в городской Думе присутствуют представители трех партий, помимо партии власти. Их представители имеют голос, могут высказывать мнение и ставить острые вопросы на обсуждении. Возможно, в последнее время у нас стало меньше ярких политических лидеров, но талантливая молодежь уже начала возвращаться в Великие Луки. Значит, скоро у нас могут появиться новые лидеры общественного мнения, более энергичные и, самое главное, с хорошими идеями, которые можно направить на благо горожан», - сказал Николай Козловский.

Еще одной особенностью великолукской политики, по его словам, можно назвать то, что политическую элиту города составляют выходцы из производственной среды. «Это, на мой взгляд, положительная особенность. Люди, которые сегодня находятся у власти вместе со мной, знают нужды предприятий и понимают, что необходимо экономике города. Ведь экономика определяет уровень жизни горожан - если есть рабочие места и интересная работа, то есть и результат, и развитие. Благодаря промышленному росту мы можем решать многие социальные вопросы города. Мы строим детские сады, школы, спортивные комплексы и в целом благоустраиваем город. Так, великолучане получают возможность хорошо отдохнуть, чтобы хорошо поработать», - подчеркнул глава Великих Лук.

Отсутствие оппозиционных течений в городе Николай Козловский тоже связывает с высоким ростом промышленного производства и экономического благополучия в городе. «Великие Луки развиваются и делают это интенсивно, поэтому тут протестовать не о чем. С 2010 года объем промышленного производства в городе возрастал от 6 до 16% - это очень высокий показатель. У нас появлялись новые высокооплачиваемые рабочие места. Приятно смотреть на то, что в цехах работает большинство молодежи. Они работают с улыбками и в целом довольны своей жизнью.  Может быть, именно это и влияет на отсутствие протеста», - предположил глава города.

Теги: #великие луки #политика #промышленность #глава города
Источник: Псковская Лента Новостей
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