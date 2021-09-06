Политика

Глава Великих Лук прокомментировал отношения с областным центром

Взаимодействие с областным центром и региональной властью - одно из приоритетных направлений политики южной столицы Псковской области. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

«Администрация города успешно взаимодействует с областной властью, ведет работу и с региональными профильными комитетами, и с заместителями губернатора. Стратегические наиболее важные вопросы я беру на себя и лично встречаюсь с губернатором. У нас есть взаимопонимание, а это ведет к успешному сотрудничеству», - отметил Николай Козловский.

Он подчеркнул, что именно глава региона Михаил Ведерников принял решение строить в Великих Луках одну из лучших современных школ области, поскольку он также заинтересован в том, чтобы лучшие выпускники, став специалистами высокого класса, возвращались жить и работать в города региона.

«Столица региона должна быть одна, и она есть - это Псков. Особого статуса у Великих Лук нет, и этого никто никогда не добивался. Великие Луки отличаются от других городов области, прежде всего, высокими темпами экономического роста. В этом мы опережаем даже китайскую экономику», - резюмировал Николай Козловский.